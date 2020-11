O maşină a lovit grilajul de la intrarea în sediul Cancelariei germane VIDEO

Zeci de poliţişti şi pompieri au intervenit la faţa locului, iar un bărbat a fost arestat, potrivit presei locale.

Maşina a fost inscripţionată cu mesajele „Opriţi politica globalizării” şi „Voi, afurisiţi de criminali de copii şi bătrâni”.

Cancelarul german Angeka Merkel prezidează miercuri o reuniune prin videoconferinţă cu preşedinţii-miniştri ai landurilor în care se discută despre o eventuală prelungire a „izolării uşoare” aflate în vigoare în Germania, dar şi despre alte măsuri în lupta împotriva pandemiei de COVID-19.<

#BREAKING: Car seen crashing into gate of Merkel's Chancellery in Berlin pic.twitter.com/XXBKvhvIVK