LIVE TEXT | Război în Ucraina. Zelenski: Ucraina va crea mai multe oportunităţi de dezvoltare, decât Rusia. Armata rusă mobilizează forţat bărbaţi din teritoriile ocupate. Sunt mobilizaţi şi minori

UPDATE 06.28 Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei a negat informaţiile difuzate anterior de primarul din Herson şi de o serie de experţi militari care au susţinut că deminarea istmurilor spre Crimeea s-au produs cu puţin timp înainte de invazia pe scară largă a Rusiei, se precizează într-o declaraţie a Statului Major .

În ceea ce priveşte zvonurile despre presupusa „neexplodare” a Chongarului, raportăm că podul a fost minat, dar ni s-au opus forţele inamice de 15 ori mai numeroase. Toate concluziile. privind legalitatea deciziilor luate în timpul ostilităţilor se vor face în modul prescris de lege, după finalizarea anchetelor, "- a spus Statul Major. Ei au subliniat, de asemenea, că eroii ar trebui să primească premii, iar ocupanţii şi acoliţii lor - să stea în spatele gratiilor.

Anterior, primarul Hersonului, Igor Kolykhayev, comentând cu privire la ocuparea rapidă a oraşului, a spus că, din motive necunoscute, nu numai istmurileCrimeei au fost deminat în prealabil, ci şi o serie de poduri şi Canalul Crimeei de Nord. El a menţionat şi Podul Antonivsky, care, în opinia sa, ar fi trebuit să fie aruncat în aer. Din cauza lui, a spus Kolihayev, inamicul a putut transborda rapid echipamente militare ruseşti din Crimeea ocupată în regiunea Herson.

UPDATE 05.10 "Ukroboronprom" a raportat că printre angajaţii săi a găsit un posibil trădător care a ajutat inamicul să lovească întreprinderea, coordonând tirul rachetelor se arată într-un comunicat al serviciului de presă al Ukroboronprom.

„Serviciul de Securitate al Ucrainei a reţinut un inginer din conducerea uneia dintre fabricile Ukroboronprom pentru posibilă implicare într-o lovitură cu rachete asupra uzinei. Angajatul a fost demascat de unitatea de securitate a uzinei (camerele de luat vederi).

În plus, un alt trădător a fost reţinut la fabricile lui Ukroboronprom pentru o vină similară.

"Un fost angajat al uzinei s-a dovedit a fi un trădător. El a oferit coordonatele pentru ca rasiştii să lanseze lovituri cu rachete asupra fabricii şi a corectat tirul acestora", s-a arătat în comunicat.

„Ukroboronprom” din proprie iniţiativă a făcut apel la Serviciul de Securitate al Ucrainei să investigheze aceste incidente.

Potrivit unui corespondent UNIAN, pe 15 aprilie, Ukroboronprom a raportat că ocupanţii ruşi au lansat o lovitură cu rachete asupra unor hale ale Uzinei de Construcţie de Maşini Zhulyansk Vizar, unde se produceau componente pentru rachetele antinavă Neptun.

UPDATE 04.08 Biroul pentru Reintegrare al Moldovei consideră că exploziile de la Tiraspol în clădirea MGB-ului local – „un pretext pentru a crea tensiuni în regiunea transnistreană”.

"Sarcina incidentului de astăzi este de a crea o scuză pentru agravarea situaţiei de securitate din regiunea transnistreană, care nu este controlată de autorităţile constituţionale. În acest context, Biroul Reintegrare face apel la calm şi continuă să monitorizeze situaţia", se arată în comunicat.

Serviciile secrete ucrainene au publicat dovezi ale implicării serviciilor speciale ruse în organizarea exploziilor.

UPDATE 02.36 Rusia blochează complet ieşirea din Melitopol pentru a desfăşura „campanie de recrutare”. Invadatorii ruşi continuă să „mobilizeze” forţat bărbaţi în teritoriile ocupate din Zaporoje, a raportat Zaporoje OVA.

"Ocupanţii văd mobilizarea forţată a bărbaţilor în teritoriile ocupate ale regiunii, ca pe o modalitate de a-şi completa numărul de soldaţi. De exemplu, ruşii blochează complet ieşirea din Melitopol pentru a desfăşura aşa-numita "campanie de recrutare", - au declarat reprezentanţii Zaporoje OVA într-un comunicat.

În plus, locuitorii Melitopolului au început să primească mesaje de la invadatori prin care aceştia cer informaţii despre evacuarea civililor planificată de autorităţile ucrainene.

„Ocupanţii răspândesc informaţii false că Forţele Armate Ucrainiene se presupune că pregătesc bombardamente în masă şi uciderea civililor în timpul evacuării. Desigur, aceasta este o minciună absolută, dar ruşii nu ştiu să lupte cinstit, aşa că folosesc falsuri şi acuzaţii”, au declarat cei din Zaporoje OVA.

După cum a raportat UNIAN, în teritoriul ocupat temporar al regiunii Doneţk (anumite districte ale regiunii Doneţk), ocupanţii „mobilizează” forţat personalităţi culturale, studenţi şi profesori ai acestora.

De asemenea, autorităţile de ocupaţie mobilizează minori în aşa-numitele grupări ilegale armate ale „LPR” şi „DPR”. Copiii care au fost membri ai „cluburilor patriotice” sunt trimişi la război. Printre ei sunt deja morţi.

UPDATE 01.43 Forţele Aeriene ale Forţelor Armate ale Ucrainei au doborât 3 avioane ruseşti şi 3 rachete de croazieră într-o singură zi. Acest lucru a fost raportat de Comandamentul Forţelor Aeriene ale Forţelor Armate ale Ucrainei pe reţeaua de socializare Facebook.

Astfel, pe 25 aprilie, ocupanţii ruşi şi-au intensificat acţiunile agresive, au tras multe rachete de croazieră în toată Ucraina, în primul rând în infrastructura şi nodurile de cale ferată.

"În direcţiile de est şi de sud, rasiştii au realizat mai multe lovituri aeriene şi, în mod tradiţional, au pierdut trei avioane. Un total de 10 ţinte aeriene au fost lovite pe 25 aprilie", se arată în comunicat.

În special, este vorba despre doborârea a trei avioane (Su-34, Su-35, Su-30); 3 rachete de croazieră şi 4 UAV UAV (probabil „Orlan-10”).

UPDATE 01.05 Potrivit ONU, în timpul războiului pe scară largă din Ucraina 2.665 de civili au fost ucişi şi alţi 3.053 au fost răniţi.

UPDATE 00.37 În regiunea Lugansk, lângă Popasna, un detaşament de „wagnerieni” a fost lichidat de 24 de luptători OMB. Acest lucru a fost raportat pe pagina de Facebook a brigăzii.

„Scriam acum câteva zile despre un grup de astfel de carne de tun, de la compania militară privată Liga (fostă Wagner), care a fost lichidat cu succes de soldaţii noştri de lângă Popasna, cu o săptămână mai devreme. Membrii grupării au fost ucişi de artileriştii noştri în comun cu trupe de infanterie într-o luptă de la periferia Popasnei, pe care ocupantul încearcă să o captureze fără succes de mai bine de 50 de zile”, se arată în comunicat.

Înarmaţi până în dinţi, mercenarii, în echipamente de ultimă generaţie, cu operaţiuni la activ în Siria şi alte puncte fierbinţi, „şi-au găsit moartea necinstită pe pământul ucrainean”. Luptătorii ucraineni au promis aceeaşi „primire călduroasă” pentru fiecare ocupant.

Potrivit şefului OVA din Luhansk, aproximativ 20 de foşti „wagnerieni” au fost ucişi.

UPDATE 00.12 Concernul german Rheinmetall a cerut oficial acceptul guvernului pentru a furniza Ucrainei 88 de tancuri Leopard 1A5, a informat Die Welt. Potrivit lui Die Welt, concernul poate trimite primele 22 de tancuri în câteva săptămâni, iar restul - înainte de sfârşitul anului.

