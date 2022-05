LIVE TEXT | Război în Ucraina. Ruşii au tras şi în autobuzele de evacuare.  Ucrainienii au fost umiliţi şi torturaţi în captivitatea rusă. Foamea a devenit armă

UPDATE 7.27 Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat, duminică seară, într-un nou discurs adresat naţiunii, că forţele armate ale Ucrainei răspund tuturor atacurilor invadatorilor.

El a vorbit şi despre evauarea civililor de la Azovstal, dar şi despre întâlnirea cu Nancy Pelosi.

"Astăzi am reuşit în sfârşit să începem evacuarea oamenilor din Azovstal. După multe săptămâni de negocieri, după multe încercări, diferite întâlniri, oameni, apeluri, ţări, propuneri. În sfârşit! Nu a existat o singură zi în care să nu încercăm să găsim o soluţie care să ne salveze poporul.

Astăzi, pentru prima dată în toate zilele de război, acest culoar vital a început să funcţioneze. Pentru prima dată au fost două zile de încetare reală a focului pe acest teritoriu. Peste o sută de civili au fost deja evacuaţi - femei şi copii în primul rând. Care fugeau de ostilităţile de acolo. La Azovstal.

Având în vedere toate complexităţile procesului, primii evacuaţi vor ajunge în Zaporojie mâine dimineaţă. Să sperăm că acest lucru nu va eşua. Echipa noastră îi va întâlni acolo. Sper ca mâine să fie îndeplinite toate condiţiile necesare pentru a continua evacuarea oamenilor din Mariupol. Plănuim să începem la 8 dimineaţa.

De asemenea, sunt recunoscător tuturor celor care au participat la pregătirea salvării oamenilor şi care asigură acest coridor umanitar. Sunt recunoscător tuturor celor care au purtat negocieri. Irinei Vereşciuk în calitate de coordonator al acestui proces.

Sunt recunoscător seviciilor de informaţii. Echipa noastră - David, Andriy. Şi, de asemenea, partenerilor care s-au alăturat şi au reuşit să ajute. În special, de la ONU şi Comitetul Internaţional al Crucii Roşii.

Vom continua să facem totul pentru a ne evacua oamenii din Azovstal, din Mariupol în general. Organizarea unor astfel de coridoare umanitare este unul dintre elementele procesului de negocieri în curs. Este foarte complex. Dar oricât de greu a fost, peste 350.000 de oameni au fost salvaţi din zonele ostilităţilor.

Am discutat probleme cheie de asistenţă pentru statul nostru cu preşedintele Camerei Reprezentanţilor SUA, Nancy Pelosi, care a vizitat Kievul împreună cu o delegaţie a Congresului SUA.

Suntem recunoscători tuturor partenerilor care transmit lumii şi Rusiei semnale atât de importante şi puternice de sprijin pentru Ucraina, vizitând capitala noastră în aceste condiţii şi într-un moment atât de dificil.

Pelosi şi cu mine am avut patru ore de negocieri foarte substanţiale, după cum se spune, cu mai multe faţete. În special, în ceea ce priveşte proviziile de apărare, asistenţa macrofinanciară, politica de sancţiuni, cooperarea politică cu Statele Unite.

Am mulţumit pentru revigorarea programului istoric Lend-Lease, care a contribuit cândva la protejarea libertăţii în Europa şi cu siguranţă poate face acest lucru a doua oară. Am discutat domenii specifice - cum poate funcţiona Lend-Lease pentru a ne consolida pe cât posibil statul şi a ajuta în lupta pentru libertate.

De asemenea, am mulţumit pentru pregătirea unui pachet mare de ajutoare pentru Ucraina în valoare de 33 de miliarde de dolari SUA.

Am discutat despre cum putem întări sancţiunile împotriva Rusiei într-un mod care să o încurajeze cel mai eficient să pună capăt războiului şi să limiteze capacitatea Rusiei de a ocoli sancţiunile existente şi viitoare. Am simţit sprijinul iniţiativelor noastre.

Astăzi, trupele ruse au continuat să lovească pe teritoriul statului nostru. Ţintele pe care le aleg demonstrează încă o dată că războiul împotriva Ucrainei este un război de exterminare pentru armata rusă. Au vizat depozitele întreprinderilor agricole. Depozitul de cereale a fost distrus. Depozitul cu îngrăşăminte a fost şi el distrus.. Au continuat bombardarea cartierelor rezidenţiale din regiunea Harkov, Donbas etc.

Ei acumulează forţe în sudul ţării pentru a încerca să atace oraşele şi comunităţile noastre din regiunea Dnipropetrovsk.

Care ar putea fi succesul strategic al Rusiei în acest război? Sincer, nu stiu. Vieţile distruse ale oamenilor şi bunurile arse sau furate nu vor da nimic Rusiei. Nu va face decât să crească toxicitatea statului rus şi numărul celor din lume care vor lucra pentru izolarea Rusiei.

Forţele armate ale Ucrainei răspund tuturor atacurilor invadatorilor. Şi vor continua să răspundă până când ocupanţii vor părăsi pământul nostru", a spus Zelenski.

UPDATE 7.26 Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că Rusia se angajează să lucreze pentru a preveni izbucnirea războiului nuclear, informează lefigaro.fr.

"Presa occidentală denaturează ameninţările ruseşti”, a spus Lavrov, vorbind în rusă printr-un interpret italian, la televiziunea din Peninsulă.

"Rusia nu a încetat niciodată eforturile de a ajunge la acorduri care să asigure că un război nuclear nu va începe niciodată”, a adăugat el.

UPDATE 05.55 La Belgorod, în Rusia, luni seara, s-au auzit sunetele a două explozii puternice. Potrivit sediului operaţional, nu există pagube, nici victime, a declarat guvernatorul Regiunii Belgorod Vyacheslav Gladkov pe canalul său Telegram.

„Acum 30 de minute m-am trezit din două explozii puternice. Potrivit sediului operaţional, nu sunt pagube sau distrugeri.

După cum a menţionat şeful regiunii, informaţii actualizate despre incident vor apărea în dimineaţa zilei de 2 mai.

UPDATE 03.57 În fiecare zi există din ce în ce mai multe dovezi ale terorii împotriva ucrainenilor paşnici, exercitate de ruşi. Astfel, ocupanţii au deportat locuitori din Kupiansk, în Rusia. Acest lucru a fost raportat de serviciul de presă al Avocatului Poporului.

„Pe 29 aprilie, în cartierul Bucha a fost găsită o groapă cu cadavrele a trei bărbaţi, care au fost torturaţi şi apoi ucişi cu brutalitate de soldaţii ruşi. Victimele au fost torturate îndelung, au fost găsite răni de glonţ în extremităţi.

Locul de înmormântare era în pădurea de lângă satul Myrotske, mâinile victimelor erau legate, li s-a înfăşurat o cârpă în jurul feţei pentru a nu vedea, iar unii bărbaţi aveau un căluş în gură. Există urme de tortură pe cadavre, precum şi răni împuşcate în diferite părţi ale corpului.

Potrivit datelor preliminare ale poliţiei, ocupanţii au încercat să ascundă urmele abuzurilor asupra cetăţenilor ucraineni, aşa că au aruncat cadavrele într-o groapă şi le-au acoperit cu pământ. În total, anchetatorii au examinat 1.202 cadavre de civili, ucişi de ocupanţii ruşi în regiunea Kiev.

"Ocupanţii ruşi intimidează şi deportează cu forţa locuitorii din Kupyansk, regiunea Harkov şi aşezările învecinate, în Federaţia Rusă. În plus, ocupanţii răspândesc informaţii false despre presupusa capturare a Harkovului, Kievului şi Zaporijiei. În Berdiansk, conform localnicilor, ocupanţii şi casele din care locuitorii din Berdiansk au plecat pentru a găzdui colaboratori şi oameni care au venit din aşa-numitul „DPR” şi au acceptat să lucreze în consiliul oraşului”, a spus Biroul.

UPDATE 02.59 Aproape patru milioane şi jumătate de tone de cereale sunt blocate în porturile ucrainene din cauza rutelor maritime închise pe fondul unei invazii militare ruse la scară largă, a afirmat reprezentantul Programului Alimentar Mondial al ONU, Martin Frick, citat de Radio Liberty .

„Foamea nu ar trebui să fie o armă”, a spus Frick. El a cerut reluarea aprovizionării cu alimente ucrainene către alte ţări pentru a atenua criza alimentară globală, deoarece multe ţări depind de aprovizionarea cu grâu ucrainean.

În martie, ONU a înregistrat o creştere record a preţurilor la alimente din 1990 cu peste 12 la sută.

UPDATE 02.25 Ocupanţii au început să elibereze certificate de căsătorie ruseşti în Berdiansk. Se raportează că biroul de stare civilă şi-a reluat activitatea în #Berdyansk pe 30 aprilie şi că şase cupluri au primit deja certificate de căsătorie #ruseşti . Fotografie cu biroul de registratură „renovat” din Berdyansk.

