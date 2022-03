LIVE TEXT | Două săptămâni de război în Ucraina. Zelenski: Lumea nu vorbeşte despre Rusia, nu crede în viitorul ei. Vorbeşte despre noi

GALERIE FOTO

UPDATE 07.18 Rusia anunţă încă o încetare a focului pentru ca civilii să părăsească oraşele, în timp ce sirenele antiaeriene au fost auzite miercuri dimineaţa în mai multe oraşe, inclusiv la Kiev.

Moscova a anunţat încă o încetare a focului pentru a permite civililor din oraşele atacate să fugă, potrivit relatărilor presei de stat ruse, informează BBC.

Coridoarele vor fi din nou amenajate pentru Kiev, Cernihev, Sumî, Harkov şi Mariupol la ora locală 10:00. Este a treia oară când Moscova anunţă încetarea focului - alte încercări de evacuarea a civililor au eşuat.

Marţi, oficialii ucraineni au declarat că au reuşit să evacueze 5.000 de oameni din Sumî - prima evacuare în masă reuşită.

Cu toate acestea, o încercare similară pentru cei din Cernihiv a eşuat, deoarece Rusia a continuat să bombardeze ruta de ieşire, a susţinut Ucraina.

UPDATE 07.15 Japonia trimite Ucrainei veste antiglonţ, transmite CNN, care precizează că este un gest istoric al Japoniei, care şi-a respectat Constituţia pacifistă după Al doilea Război Mondial. Este pentru prima dată când Japonia trimite veste antiglonţ în străinătate, transmite News.ro.

Forţele de autoapărare ale Japoniei au trimis marţi veste antiglonţ în Ucraina - o mişcare rară pentru ţară, care trebuie să-şi susţină constituţia pacifistă de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Potrivit sursei citate, ”prevederile stricte care interzic transferul de provizii de apărare din Japonia către părţile aflate în conflict au fost actualizate marţi pentru a permite ca echipamentele de apărare să fie date Ucrainei în urma invaziei Rusiei, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din Japonia.

Este pentru prima dată când forţele armate ale Japoniei trimit veste antiglonţ în străinătate. Acestea au fost trimise marţi cu un avion al Forţelor de Autoapărare Japoniei care pleacă de la baza aeriană Komaki din prefectura Aichi, potrivit unui tweet al Ministerului Apărării.

Donaţia Japoniei a venit după o solicitare a ministrului apărării al Ucrainei vinerea trecută.

Japonia intenţionează, de asemenea, să livreze Ucrainei alte provizii neletale de urgenţă, cum ar fi alimente, produse de igienă, camere foto, generatoare de energie, corturi şi îmbrăcăminte de iarnă, potrivit Ministerului Apărării.

Într-o conferinţă de presă de marţi, secretarul şef al cabinetului, Hirokazu Matsuno, a declarat că este „de importanţă critică” ca Japonia şi securitatea sa naţională să răspundă ferm împreună cu alte naţiuni împotriva agresiunii ruse şi să ofere sprijin Ucrainei. Japonia nu plănuieşte să trimită arme letale în Ucraina, a adăugat Matsuno.

UPDATE 05:48 5.000 de persoane au fost evacuate cu succes din Sumî, în Regiunea Poltava.

