Donald Trump se întoarce la New York. Măsurile de securitate, sporite

Canalul WABC a confirmat că Departamentul de Poliţie din New York (NYPD) va impune măsuri suplimentare de securitate în jurul Trump Tower, clădirea din Manhattan deţinută de magnat şi în care continuă să îşi aibă reşedinţa.

În timpul mandatului săi, Trump şi-a mutat oficial reşedinţa în Florida şi, de când a părăsit Casa Albă, a locuit în acel stat, la Mar-a-Lago, clubul său din Palm Beach.

Republicanul se întoarce în capitala economică a Statelor Unite într-un moment în care mai mulţi procurori din New York îi cercetează afacerile pentru posibile infracţiuni de fraudă.

Procurorul din districtul Manhattan, Cyrus Vance, a obţinut acces la opt ani de declaraţii fiscale şi la alte documente din istoricul fiscal al fostului preşedinte, după ce Curtea Supremă a respins încercările lui Trump de a le păstra secrete.

Ancheta lui Vance este probabil cea mai extinsă şi mai mare neplăcere juridică pentru Trump, care mai are şi alte dosare deschise, cum ar fi o anchetă civilă efectuată de procurorul general al statului New York, Letitia James, cu privire la posibilitatea ca Trump Organization să fi umflat valoarea proprietăţilor pe care mai târziu le-a devalorizat atunci când i-a adus beneficii fiscale.

Trump a afirmat că toate aceste investigaţii din New York, un stat dominat politic de democraţi, fac parte dintr-o „vânătoare de vrăjitoare” împotriva sa.

Potrivit Daily News, a priori vizita nu ar fi legată de problemele sale judiciare.

Vizat de o nouă plângere pentru asaltul asupra Capitoliului

Un ales democrat din Congresul american a depus plângere vineri împotriva lui Donald Trump, a doua care îl vizează pe fostul preşedinte, pentru că a "incitat un atac asupra Capitoliului" al susţinătorilor săi pe 6 ianuarie, relatează AFP.

"Incapabil să accepte înfrângerea, Donald Trump a purtat un război deschis împotriva transferului paşnic al puterii" către Joe Biden, a scris Eric Swalwell, ales în Camera Reprezentanţilor.

"El şi-a minţit fără încetare susţinătorii afirmând că alegerile le-au fost furate", a adăugat el, "şi în cele din urmă a făcut apel la suporterii săi să vină la Washington" pentru o manifestaţie pe 6 ianuarie.

Într-un lung discurs susţinut în faţa Casei Albe, Donald Trump le-a spus atunci miilor de manifestanţi: "Luptaţi-vă ca nişte diavoli".

Eric Swalwell îi vizează de asemenea în plângerea sa, depusă la un tribunal din Washington, pe fiul miliardarului Donald Trump Jr., pe avocatul său Rudolph Giuliani şi pe alesul republican din Camera Reprezentanţilor Mo Brooks.

Toţi au luat cuvântul în cadrul aceleiaşi reuniuni.

"Acuzaţii au adunat, inflamat şi încurajat mulţimea agresivă şi, din acest motiv, sunt în întregime responsabili pentru pagubele şi distrugerea care au urmat", a notat el.

Un purtător de cuvânt al lui Donald Trump, Jason Miller, a reacţionat printr-un comunicat în Washington Post, calificându-l pe Eric Swalwell drept "un nimeni fără credibilitate".

Un alt ales din Camera Reprezentanţilor, Bennie Thompson, a depus o plângere la jumătatea lunii februarie.

Cinci persoane, printre care şi un poliţist din Poliţia Capitoliului, au murit în acest asalt asupra sediului Congresului în momentul în care aleşii urmau să certifice victoria democratului Joe Biden împotriva lui Donald Trump în alegerile prezidenţiale din noiembrie.

Acuzat de "incitare la insurecţie" pentru că şi-a chemat susţinătorii să meargă peste Congres, Donald Trump a fost achitat de Senat pe 13 februarie.

Atac la republicanii care vor să-l excludă din partid

Donald Trump a reacţionat joi împotriva ziarului conservator Wall Street Journal şi l-a criticat pe liderul minorităţii republicane din Senatul SUA pentru o presupusă încercare de a afecta grav Partidul Republican, prin insistenţele lor de a-l exclude pe fostul preşedinte american, transmite dpa.

Trump, care urmăreşte atent presa conservatoare, s-a dezlănţuit într-o declaraţie amplă; el a deplâns la început poziţia conducerii Wall Street Journal, care a publicat săptămâna aceasta un articol în care argumenta că mulţi candidaţi republicani vor pierde în continuare alegerile dacă singurul lor atu este loialitatea faţă de fostul lider.

„Luptă pentru RINOS, care au lovit atât de rău Partidul Republican”, a spus Trump despre consiliul editorial al ziarului, folosind un acronim pentru Republicans In Name Only (Republicani doar cu numele) folosit cu sens dispreţuitor faţă de parlamentarii moderaţi. „Asta fac şi asta vor face. Din fericire, nimănui nu-i mai pasă prea mult despre editorialul din Wall Street Journal. Şi-au pierdut credibilitatea”.

În timpul mandatului lui Trump la Casa Albă, consiliul criticat acum a fost una din sursele importante de conţinut favorabil pentru preşedinte, până când acesta a fost acuzat de incitare la protestele din 6 ianuarie, în cursul cărora manifestanţii au ocupat Capitoliul din Washington, sediul Congresului Statelor Unite. În acel moment, publicaţia şi-a schimbat atitudinea şi i-a cerut lui Trump să demisioneze.

De la ziar, fostul preşedinte a schimbat direcţia şi a încercat să dea vina pe alţii pentru înfrângerile republicanilor în alegeri, susţinând că nu el, ci parlamentari precum McConnell sunt răspunzători. Trump a susţinut că partidul a pierdut în ianuarie două voturi pentru Senat în statul Georgia deoarece McConnell a refuzat să permită plata unor ajutoare a câte 2000 de dolari pentru majoritatea americanilor, în cadrul măsurilor de relansare a economiei afectate de epidemia de coronavirus.

„Acest ultim punct a fost folosit împotriva senatorilor noştri, iar cei 2000 de dolari vor fi aprobaţi oricum de democraţii care au cumpărat alegerile din Georgia – iar McConnell i-a lăsat!”, a spus fostul preşedinte. „Şi mai stupid, Comitetul Senatorial Naţional Republican a cheltuit milioane de dolari pe reclame TV ineficiente în care vedeta era Mitch McConnell, cel mai nepopular politician din ţară”, a adăugat Trump.

Un purtător de cuvânt al lui McConnell nu a răspuns solicitării de a comenta, menţionează dpa.

După ce şi-a încheiat mandatul şi a fost inculpat a doua oară – situaţie fără precedent pentru un preşedinte american – Trump şi-a concentrat o mare parte din energia politică pentru denigrarea membrilor propriului partid care s-au dezis de el după revolta de la Capitoliu.

Lideri ca McConnell sunt îngrijoraţi de atacurile din interiorul Partidului Republican, deoarece se tem de ruperea formaţiunii şi pierderea altor alegeri în viitor, apreciază dpa, preluată de agerpres.ro.

Lui Trump nu pare însă că i-ar păsa: el şi-a declarat sprijinul pentru mai mulţi contracandidaţi radicali împotriva republicanilor consacraţi la alegerile din 2022, la jumătatea mandatului prezidenţial. La Conferinţa pentru Acţiune Politică Conservatoare desfăşurată în Florida la sfârşitul săptămânii trecute, el a sugerat că toţi parlamentarii republicani care au votat pentru condamnarea sa în Congres ar trebui excluşi din partid. „Scăpaţi de ei, de toţi”, le-a cerut republicanilor fostul preşedinte.