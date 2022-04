Cum arată uzina Azovstal după atacurile neîncetate ale armatei ruse. Combinatul, ultimul bastion al rezistenţei ucrainene din Mariupol VIDEO

Zona bombardată constant de ruşi a fost filmată marţi, 19 aprilie, când Rusia le-a dat trupelor ucrainene un nou ultimatum, solicitându-le să capituleze.

Conform sursei citate, „nu există semne de ostilităţi directe în momentul filmării”, însă manipulatorul dronei susţine că „a auzit zgomote ale unor explozii, dar departe de centrală”.

În imagini se observă clădiri industriale şi administrative deteriorate, macarale, drumuri, şine, vagoane, tancuri, conducte şi maşini abandonate, însă nicio urmă de persoane.

„Am filmat din partea de nord a uzinei, am pornit de la aproximativ un kilometru. Era un vânt puternic”, a spus operatorul dronei pentru RIA Novosti.

Serghei Şoigu, ministrul rus al Apărării, le-a dat ucrainenilor din fabrica Azovstal un nou ultimatum, miercuri, pentru ora 14.00.

Moscova a anunţat că armata sa a deschis un coridor umanitar de la fabrică „pentru retragerea militarilor ucraineni şi a militanţilor formaţiunilor naţionaliste” pentru a „depune voluntar armele”, precum şi pentru a evacua civilii.

Separatiştii pro-ruşi au atacat marţi fabrica Azovstal. Svyatoslav Palamar, adjunctul conducătorului batalionului Azov, a spus că „bombe super-puternice” au fost proiectate asupra uzinei care a fost aproape distrusă.

Russians are bombing the Azovstal, where the last of the city’s defenders are holed up together with civilians.#MariupolGenocide #RussiaWarCrimes pic.twitter.com/nbYFcgKKHv