Patru persoane au murit şi alte peste 100 au fost rănite în cutremurul violent cu magnitudinea de 7,4 din Japonia VIDEO

Epicentrul cutremurului care a avut loc miercuri la 23:36 (14:36 ​​GMT), reevaluat la 7,4 (faţă de 7,3 iniţial), a fost la 60 km adâncime în Oceanul Pacific, conform Agenţiei de Meteorologie Japoneză (JMA), care a emis imediat şi o avertizare pentru valuri de până la un metru înălţime. Avertismentul de tsunami a fost ridicat joi dimineaţă.

Pe parcursul nopţii au fost înregistrate mici replici, iar anumite localităţi au fost emise instrucţiuni de evacuare a populaţiei.

At least 4 people are dead after a magnitude 7.4 earthquake hit northern Japan near Fukushima prefecture late on Wednesday.



