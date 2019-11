Noua tehnologie balistică a Chinei dezvăluită accidental într-o revistă

După ce imaginile au fost expuse involuntar, agenţiile de ştiri controlate de stat au negat că ar exista o nouă tehnologie. Însă analiştii militari consideră că Beijingul a arătat un moment de slăbiciune.

„Imaginile sunt generate de un computer, este vorba doar despre un concept şi nu este nimic oficial”, au spus autorităţile de la Beijing.

Dar imaginile arată detalii care dau de înţeles că nu e doar un concept. Analiştii consideră că noile informaţii ar trebui să avertizeze Statele Unite, mai ales că în trecut presa chineză anunţa posibilitatea dezvoltării rachetelor balistice.

„China încearcă în mod evident să câştige teren în vestul Pacificului, acolo unde Statele Unite aleg să nu intervină într-un moment de criză”, a spus Malcolm Davis, analist al Australian Strategic Policy Institute.

De ziua naţională din luna octombrie, China a arătat publicului noile modele de bombardiere Xian H-6, pe care agenţia Xinhua , controlată de stat, le-a descris ca fiind „bombardiere normale cu rază lungă de acţiune, capabile să fie realimentate în zbor”.

Dar experţii militari sunt de părere că avioanele sunt modificate pentru a putea să care uriaşele rachete balistice nucleare cu viteză supersonică. Astfel, China ar deveni al doilea stat care să deţină o astfel de tehnologie militară. În 2017, Rusia a prezentat racheta supersonică Kinzhal.

Noua tehnologie a rachetelor balistice supersonice face ca racheta să poată ajunge la o distanţă de până la 3.000 kilometri în doar câteva minute.

Even if the images posted yesterday were for the first time showing the underside of the latest H-6N bomber, these now clearly show not only the deleted bomb bay but also the semiconformal attachment for the new ballistic anti-ship missile.



(Images via Huitong's CMA-Blog) pic.twitter.com/QKPq79TqlF