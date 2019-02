VIDEO Scandal la Asia Express. Jojo acuză o echipă că trişează şi dă o replică dură celor care spun că e „ofticată“: „Atât de orbiţi sunteţi?“

În ediţia de marţi seară, 25 februarie, cuplurile rămase în reality-show au avut de luptat pentru imunitate, cazare, dar şi pentru biletele care să-i ducă direct în India.

Primii ajunşi la farul din Colombo, punctul final de control, au fost Ana Morodan şi Adrian Teleşpan, care au câştigat imunitatea, cazare la hotel şi două bilete de avion către India, următoarea parte din Drumul Elefantului.

„Pentru mine a fost eliberator, aveam nevoie de asta“, a spus Ana, încântată că va dormi în confort. Teleşpan a văzut şi partea bună a câştigului, dar şi pe cea rea: „M-am bucurat când am câştigat imunitatea, dar următorul gând a fost: ce ne urau pe noi până acum, dar ce o să ne urască de acum încolo“.

Toate celelalte echipe ajunse în urma cuplului Morodan-Teleşpan au trebuit să-şi caute cazare, lucru care le-a adus frustrări şi nemulţumire. Cătălina Grama (Jojo) a fost cea care le-a adus acuze câştigătorilor, mărturisind că au trişat la majoritatea probelor.

„Din păcate, am remarcat că una dintre echipele noastre favorite trişează în mod constant. Este vorba de echipa formată din Ana Morodan şi Adrian Teleşpan. Această echipă este atât de puternică încât nu are nevoie de artificii pentru a ajunge în finală. Astăzi s-au dat jos măştile!“, a declarat vedeta, care a anunţat că îşi va schimba complet atitudinea de acum încolo, în sezonul doi „Asia Express“.

După reacţia vehementă a Cătălinei Grama, pe reţelele de socializare, fanii emisiunii i-au reproşat celei din urmă că „se oftică“ şi au criticat atitudinea concurentei.

Jojo a reacţionat şi a explicat, printr-un mesaj pe Facebook, care au fost nemulţumirile ei cu privire la modul în care echipa adversă a finalizat probele.

„Pentru că valul de ură nu se opreşte cu observaţii pertinente, hai să o ţinem fiecare pe a noastră, ce ziceţi? Unii dintre voi vor scrie a zecea oară că sunt ofticată. Ok. Însă eu vă întreb aşa: atât de orbiţi sunteţi de acest «joc» cum îl denumiţi voi, cei ce mă «urâţi» atât de mult, încât nu puteţi sesiza evidenţa faptelor pe care chiar voi le-aţi semnalat în nenumărate comentarii?

1. Fabrica de sare: sacul care a fost cărat şi rupt după ce au atins coşurile în nenumărate rânduri.





2. Fabrica de frânghii: noi toţi ceilalţi am înfăşurat sfoara aia regulamentar şi ne-am rănit (nu mai dau nume pentru că m-am convins ce şi cum) şi echipa respectivă a trecut peste probă nestingherită. A ajuns pe locul trei surclasând alţi concurenţi care au luptat corect. De aceea unii dintre ei au ajuns în locul lor la cursa pentru ultima şansă.

3. Fabrica de tricouri - no comment. Orice aş spune aici e de prisos pentru că în mod evident nu s-a văzut nicăieri pe filmare. Eu am reacţionat la ceea ce am văzut acolo, nu la ce urma să se dea la televizor. Aţi înţeles măcar asta?!

4. Nici măcar nu am văzut momentul, însă s-a întâmplat ceva ciudat se pare şi la culesul de ceai.

Şi acum vă întreb eu pe voi, cei ce se pare că ştiţi mult mai bine decât mine ce s-a întâmplat acolo, a fost greşit că am luat atitudine? Am făcut asta numai după ce s-au petrecut mai multe astfel de lucruri la rând. V-ar fi plăcut mai mult să primiţi şi din partea mea mai multă vulgaritate şi trişat convenabil la probe, în loc de „oftica“ asta despre care tot vorbiţi?“, a explicat Jojo.

Vedeta a subliniat, de asemenea, că regulile jocului trebuie respectate şi că este dezamăgită de cei care „aruncă cu noroi în stânga şi-n dreapta“.

„Dacă nu am fi făcut niciunul dintre noi probele regulamentar, la ce v-aţi mai fi uitat? La nişte probe fără sens, cu un regulament scris degeaba, pentru că oricum ar fi făcut fiecare ce îl tăia capul. Vi s-a părut că sunt acră şi dură. Ştiţi de ce eram aşa în acel moment? Pentru că lucrurile erau serioase. Pentru că acest joc, aşa cum îl numiţi voi, avea totuşi nişte reguli, nişte misiuni. Pentru că spre deosebire de voi, cei care aruncaţi cu noroi în stânga şi în dreapta de două zile, eu nu voi susţine niciodată incorectitudinea şi comportamentul deplasat. Serenitatea nu face casă bună cu dezamăgirea când eşti un om corect. De aceea am spus că de acum înainte vom fi spartani. Pentru că scopul nu scuză mijloacele. Au căzut măştile?! Eu cred că abia acum s-au instalat mai bine!", a fost mesajul Cătălinei Grama.





