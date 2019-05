Povestea tristă a lui Marius Crăciun, câştigătorul Ferma 2019: Adevărul e că de cele mai multe ori aş fi făcut ceva pentru mine, dar am ales să fac pentru familie

Marius Crăciun (23 de ani) l-a învins pe luptătorul K1 Cătălin Moroşanu (43 de ani) în finala Ferma 2019, fiind desemnat câştigătorul titlului de „Fermierul anului“ şi al premiului în valoare de 50.000 de euro.

Absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Marius Crăciun face parte din lotul naţional olimpic de Judo şi s-a remarcat după ce a reuşit să ajungă în finala „Ninja Warrior“, competiţie difuzată de Pro TV în 2018.

I se spune „Monkey“ ( trad. – maimuţa) datorită abilităţilor sale extraordinare de căţărător şi a forţei surprinzătoare având în vedere fizicul său mai degrabă firav. Este optimist şi ambiţios şi în Fermă nu prea a atras atenţia asupra lui, ţinându-se departe de scandaluri şi fiind unul dintre cei mai liniştiţi concurenţi, dar şi cel mai iubit atât de telespectatori, cât şi de ceilalţi concurenţi.

„Cel mai frică în viaţă îmi este să nu ajung să fiu atât de trist din cauza problemelor încât să nu mai pot zâmbi“, a mărturisit Marius Crăciun, care a avut o copilărie foarte grea din cauza situaţiei financiare precare a familiei sale.

Tânărul a muncit încă din adolescenţă pentru a-şi putea ajuta familia, tatăl său suferind de Alzheimer, şi a mărturisit că şi premiul câştigat la Ferma îl va folosi pentru acelaşi scop şi pentru a putea plăti datoriile familiei sale, care a fost la un pas de a-şi pierde casa.

„Munca nu mă sperie. Am avut multe job-uri astfel încât să îmi pot câştiga pâinea şi să îmi ajut familia. Vreau să folosesc banii câştigaţi pentru a le asigura celor dragi o viaţă decentă. Adevărul este că de cele mai multe ori aş fi făcut ceva pentru mine, dar am făcut mai mult pentru familie. Încă de când am început să câştig bani, toate veniturile mele mergeau către ei. Au fost momente când aveam doar o singură pereche de încălţăminte şi o purtam şi eu, şi fratele meu. Aşteptam să vină el de la liceu, ca să primesc încălţările de la el şi să mă duc şi eu la şcoală. Am ţinut foarte mult toate aceste greutăţi în mine fără să le ştie altcineva pentru că nu îmi place să mă plâng. Am considerat că sunt alţii care au probleme şi mai grave decât mine. Am ajuns să fiu atât de optimist încât m-aş putea arunca de la etaj considerând că înainte cu doi metri de pământ aş putea zbura. Dumnezeu mi-a arătat foarte multe lucruri în viaţă“, a povestit Marius Crăciun printre lacrimi.

Marius Crăciun se descrie ca fiind un tânăr optimist, muncitor, spontan, bine crescut, ordonat, motivat şi un bun ascultător, iar sportul l-a ajutat foarte mult să ajungă omul care este astăzi. S-a autoeducat, iar oamenii pe care i-a întâlnit pe parcursul evoluţiei sale i-au fost un real sprijin pentru a-şi depăşi condiţia.

„Sportul m-a ajutat să fiu mai disciplinat, mai educat, să respect oamenii, să cunosc oameni noi, tipologii de oameni diferite şi mi-a dezvoltat foarte multe funcţii motorii şi calităţi motrice“, spune Marius.

Câştigătorul Marius Crăciun, alături de mama lui, prietenul lui cel mai bun şi de luptătoarea MMA Diana Belbiţă, concurentă care i-a devenit prietenă în show FOTO Pro TV

