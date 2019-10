Dragoş Pătraru va prezenta o emisiune sportivă: la ce post şi când începe

Dragoş Pătraru are un nou proiect video. Jurnalistul va prezenta emisiunea sportivă „Protestul etapei“ la Look Plus, producţie ce va debuta la finalul acestei săptămâni, pe 1 noiembrie şi va fi difuzată în fiecare vineri, de la ora 19.30, scrie Paginademedia.ro.

„Va fi un fel de Starea Naţiei pe zona de sport“, a spus Dragoş Pătraru despre noul proiect video, în podcastul Vocea Naţiei.

Realizatorul TV a oferit detalii despre noul proiect, pentru sursa citată: „Nu va fi o emisiune de dezbatere, ci va aplica reţeta de la Starea Naţiei. Vom sancţiona, cu umor, derapajele din sport, mai ales din fotbal. Va fi o producţie de infotainment, care va avea şi o componetă educaţională“.

„Emisiunea va încadra meciul difuzat de Look Plus în seara de vineri, de la 20.30. Reluarea de la ora 23.00 este pentru cine nu a fost în faţa televizoarelor la 19.30. În viitor vom avea şi mici rubrici, reportaje de la meciuri judeţene sau scenete“, a mai spus Pătraru.

Look Plus va mai difuza, zilnic, un promo scurt, de aproximativ un minut şi jumătate, în care Pătraru va discuta un subiect important al zilei.