Cine este familia câştigătoare din sezonul special „Chefi la cuţite“: N-o să zic că am câştigat 2 sezoane, ci am să spun că Scărlătescu a pierdut 5 sezoane VIDEO

În marea finală „Chefi la cuţite-Familii la cuţite“, familia Băitoi, în tunici galbene, alături de chef Florin Dumitrescu, a câştigat premiul în valoare de 10.000 de euro, datorită farfuriei cu somon.

În timp ce tatăl nu îşi găsea cuvintele după aflarea deznodământului, fiica acestuia a declarat: „Nu îmi vine să cred că am câştigat, adică îmi vine să cred, dar nu ştiu. Suntem şocaţi“.

„Bravo, copile, bravo! A fost o experienţă foarte mişto. Meritul lor, al familiei Băltoi. Meritul meu este doar că i-am ales. N-o să zic că am câştigat două sezoane jumătate, ci am să spun că Scărlătescu a pierdut cinci sezoane şi jumătate“, a declarat chef Florin Dumitrescu, imediat după ce s-au aflat câştigătorii.

În ciuda faptului că este compusă din patru oameni ce lucrează în domenii complet diferite, familia Băitoi reuşeşte să se coordoneze excelent în bucătărie. În audiţii au impresionat cu două farfurii ruseşti, motiv pentru care chef Dumitrescu a considerat că familia din Chişinău este un atu indispensabil în lupta sezonului special.

„Motorul familiei este speranţa. Iubirea este reţeta cea mai bună“, spunea familia formată din mamă rusoaică, tată român şi doi copii. Cei patru conduc împreună o afacere de familie. „Tata e boss-ul. El vine la lucru şi bea cafea“, se amuză mereu copiii, scrie a1.ro

Familia Băitoi, alături de Florin Dumitrescu FOTO Antena 1

Lupta s-a dat între familia Crudu, din echipa lui Cătălin Scărlătescu, şi familia Băitoi, cu tunici galbene, în timp ce chef Sorin Bontea nu a avut nicio familie în marea finală a sezonului special al show-ului.





„Sincer, mă bucur foarte mult pentru familia Băitoi, e senzaţional pentru ei că au reuşit să câştige concursul ăsta. Dar stau şi mă uit la grasu’ (chef Scărlătescu – n.r.) şi mă gândesc, băi frate, e nasol, mă“, a mai spus chef Dumitrescu râzând.

De partea cealaltă, Scărlătescu se simte vinovat că nu a fost câştigătoare echipa lui: „Dacă e să dau puţin timpul înapoi, cred că eu sunt singurul vinovat că nu am câştigat, dar vă spun sincer, oameni buni, îmi pare bine că am jurizat aşa cum am jurizat. Nu are cum să câştige în marea finală farfuria cu prepeliţă (preparatul familiei Crudu – n.r.) în locul farfuriei cu somon (preparatul familiei Băitoi – n.r.). Dumitrescule, te aştept cu o bere. Dacă nu dădeam eu notele alea corecte, îţi părea rău toată viaţa că prepeliţa câştiga“.

