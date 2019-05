Cine sunt cei şase semifinalişti de la „Exatlon“ FOTO

Duminică, 26 mai, la „Exatlon“ s-au aflat numele celor şase semifinalişti care vor lupta în continuare pentru marile premii ale sezonului trei.





În urma eliminării a doi Faimoşi, în semifinale au rămas doi Războinici şi patru Faimoşi care se vor lupta acum pentru un loc în marea finală, ce va avea loc pe 9 iunie. În acest sezon vor fi doi câştigători Exatlon, un băiat şi o fată, în urma desfăşurării a două finale, a fetelor şi a băieţilor. Fiecare dintre ei va intra în posesia premiului de 50.000 de euro.

Fetele rămase în competiţie sunt Nicoleta Luncă, Andreea Arsine şi Cătălina Seicaru, iar la băieţi au rămas Gabriel Nedelcu, Andrei Botoacă şi Ion Surdu.

După ce Gabi Nedelcu şi Ion Surdu s-au salvat de la eliminare şi şi-au asigurat locul în semifinală, Andrei Botoacă şi Costin Gheorghe s-au duelat pentru a rămâne în competiţie, iar Giubi (n.r. - Andrei Botoacă) a reuşit să îl învingă pe colegul său, cu scorul de 2 la 0.

Aventura „Exatlon“ a luat sfârşit pentru Costin Gheorghe care a ţinut să mulţumească întregii echipe pentru experienţa avută în cadrul competiţiei.

„Regretul a dispărut după acest meci. I-am spus şi lui Giubi că dacă eram foarte aproape să câştig, cu siguranţă aveam un regret enorm. M-a bătut, a fost mai bun decât mine şi fiind mai bun, liniştea mea sufletească este alta. O să încep şi eu cu o poveste. Încep cu oamenii din spatele camerelor, lumea nu ştie câţi oameni muncesc pentru noi. Am văzut oameni care muncesc 20 de ore pe zi, pe care lumea de acasă nu îi vede. Rog frumos copiii de acasă să îşi aprecieze părinţii. Eu cinci luni cât am stat aici, am simtit un gol, ca şi cum ei n-ar mai fi … chiar dacă am 30 de ani tot copilul lor sunt. Le-am simţit lipsa. Vreau ca şi copiii de acasă să îşi aprecieze părinţii şi să petreacă mai mult timp cu ei. Am stat cinci luni departe de copilul meu, fetiţa mea a crescut cinci luni în timpul ăsta; nu ştiu ce a făcut, nu ştiu dacă este bine, voi ajunge acasă şi o să văd. Mi-e dor de surorile mele, mi-e dor de toată lumea de acasă. Pot să spun că «Exatlon» m-a schimbat, cu siguranţă, în bine“, a declarat Costin Gheorghe, fratele cântăreţei Elena Gheorghe.

Costin Gheorghe FOTO Kanal D

În duelul fetelor, după ce Cătălina Seicaru, Nicoleta Luncă şi Andreea Arsine au reuşit să avanseze în semifinală, Cristina Constantinescu a fost eliminată din concurs.

Cristina Constantinescu FOTO Kanal D

„Mi-a fost foarte frică în prima zi când am venit. Am avut foarte multe frici: să mă dau pe tobogan, să sar peste obstacole. Au fost multe peste care am putut să trec şi nu aş fi crezut că o pot face. Au fost foarte multe momente grele, dar nu am vrut să renunţ, am avut momente de cumpănă. Am plâns de foarte multe ori, pentru că mi se părea foarte greu. Vreau ca oamenii de acasă să ştie că tot ce se întâmplă aici, la «Exatlon», este real şi tot ce se întâmplă aici, fiecare moment pe care noi îl trăim chiar se întâmplă. (…) Copiii ar trebui să înţeleagă că sportul e bun, că trebuie sa îţi doreşti foarte mult şi să lupţi pentru ceea ce îţi doreşti, indiferent de cât de greu este“, a declarat Cristina Constantinescu la final.

Cei rămaşi în competiţie au avut parte de o surpriză, ce a constat într-un minigame, iar învingătorii, Ion Surdu şi Nicoleta Luncă, au câştigat fiecare câte 2.500 lei pentru a face cumpărături, atât pentru ei cât şi pentru cei dragi de acasă.





Nicoleta Luncă FOTO Kanal D Gabriel Nedelcu FOTO Kanal D

Ion Surdu FOTO Kanal D

Andreea Arsine FOTO Kanal D

Andrei Botoacă FOTO Kanal D

Cătălina Seicaru FOTO Kanal D Cătălina Seicaru FOTO Kanal D

