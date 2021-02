Ce spune Teo Trandafir despre presupusul salariu de 20.000 de euro primit de la Kanal D

Cu o experienţă de televiziune mult peste ce au reuşi să cumuleze mulţi dintre colegii săi şi având o notorietate câştigată în ani de televiziune, Teo Trandafir infirmă zvonurile că ar câştiga 20.000 de euro de la Kanal D. Ba mai mult, prezentatoarea TV afirmă că este plătită „decent“.

„Aceste informaţii sunt exagerări complet inutile. Sunt plătită decent. Au fost mulţi cei care şi-au dat cu părerea despre salariul meu, mult umflat, l-au înmulţit cu 12 luni şi au făcut ei socoteala cât am câştigat eu într-un an.

Nu au luat în calcul că poate plătesc chirie, că mănânc, am copil, poate trebuie să pun nişte benzină, poate am nişte rate. Nu, oamenii consideră că dacă tu ai o anumită sumă pe lună, odată înmulţită cu 12, iese exact suma pe care o ai într-un an. Greşit! Pentru că, între timp, ai făcut nişte lucruri, poate ai ajutat un prieten, poate ai avut un părinte bolnav', a declarat vedeta pentru libertatea.ro.