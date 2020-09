Anca Budinschi se alătură echipei Prima TV în poziţia de Director de programe, urmând să facă parte din board-ul companiei. Anca Budinschi are o experienţă de peste 20 de ani în televiziune, timp în care a deţinut funcţii importante de business în Protv, fiind de-a lungul timpului Director executiv, Director general şi Director de programe.

„Ne bucurăm că o profesionistă cum este Anca Budinschi a acceptat să facă parte din noul proiect Prima TV. Într-un business cum este televiziunea este determinant să reuşeşti să aduci oameni valoroşi, cu experienţă în domeniu, iar Anca Budinschi face parte dintr-un grup restrâns de persoane care pot avea o viziune nouă. Este un asset şi cu siguranţă va aduce plus valoare unui brand atât de important în piaţa de televiziune, cum este Prima TV.” a declarat Orlando Nicoară, membru al board-ului.

Prima TV face parte din Clever Media Network, dezvoltat de Adrian Tomşa, care mai include televiziunea Look Plus, canalele sportive Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K, televiziunile tematice Agro TV, Profit.ro dar şi site-urile looksport.ro, lookplus.ro, lookmedica.ro, agro-tv.ro şi profit.ro.