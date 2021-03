Al şaselea Golden Buzz al sezonului la „Românii au talent”. Ana-Maria Mărgean a cântat fără să-şi mişte buzele şi a fermecat-o pe Andra

Tânăra concurentă a povestit că nu se aştepta să primească Golden Buzz, iar visul de a participa la Românii au talent l-a avut de mai mulţi ani. „A fost cea mai bună zi din viaţa mea până acum. Gestul Andrei este cel mai frumos mărţişor care mi s-a dăruit vreodată”, a mărturisit Ana-Maria, într-un interviu acordat pentru protvplus.ro

Ana-Maria a vorbit şi despre cum a descoperit pasiunea pentru ventrilocie şi de când a început să se pregătească în acest sens. „Anul trecut de ziua mea am primit-o pe Lizzy (papuşa ei n.r) şi am devenit cele mai bune prietene. Eu reţin repede, am ureche muzicală. Părinţii mei au văzut asta şi m-au dus la canto”, a spus Ana-Maria la Românii au talent.