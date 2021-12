Copilul de suflet al lui Petrică Mîţu Stoian, gest emoţionant pentru regretatul artist

„E pustie pădurea fără glas de turturea” este melodia lansată de tânăr, pe 30 noiembrie.

Alin Gabriel, a vorbit la România Tv despre ultimele clipe petrecute alături de maestrul din Mehedinţi. Tânărul cântăreţ şi marea legendă a muzicii populare au avut o relaţie foarte apropiată, iar Petrică Mîţu Stoian i-a fost mereu alături şi l-a îndrumat în toate situaţiile.



„Înainte de a vorbi cu el, a filmat joi o emisiune pentru Revelion şi chiar discutam înainte, chiar a spus că va fi ultima filmare, dar noi când am auzit nu ne-am gandit că aşa ar trebui să fie, că este o vorbă spusă la supărare, la oboseală, în nicun caz că s-ar putea întâmpla o astfel de tragedie”, a povestit Alin Gabriel.

Tânărul a mai completat: „niciun moment nu ne-am gândit, nimeni nu s-a gândit că va fi ultima dată, ne-am gândit că a spus aşa că era obosit, nu mai voia să apară atât de des. În principiu, asta voia, să se relaxeze. Asta îşi dorea, şi nu s-a gândit nimeni că asta va fi ultima filmare”.

Băiatul a mai povestit că l-a cunoscut pe interpret la un concurs. „Ne-am împrietenit, ne-am cunoscut în cadrul unui concurs. Era în juriu, eu era, concurent. Vă marturisesc că atunci cand am aflat că este în juriu m-am dus cu teamă pentru că era direct. -Tu cânţi, continuă cu ceea ce ai de făcut tu. Nu cânţi, pune mâna învaţă carte. Ei bine, după ce am cântat a avut cuvinte de laudă, am schimbat numere de telefon, ne-am împrietenit m-a ajutat mult, mi-a deschis foarte multe uşi într-un timp scurt pe care singur nu le-aş fi deschis”, a mai spus Alin Gabriel.

„Vorbea, zilnic si chiar dacă mai treceau zile nu voiam să îl deranjez imi dădea mesaj si-mi spunea -copilul m-ai abandonat- şi i-am zis ca nu voiam să îl deranjez, şi-mi spunea că niciodată nu îl deranjez şi mereu m-a sfătuit când am întâmpinat probleme”, a mai povestit tânărul cântăreţ.