„Mariola“ a devenit hit internaţional. Cine este Minelli, noua revelaţie muzicală românească VIDEO

„Mariola“ a fost licenţiată de Sony Music Germany, de Magic Records pentru Polonia şi Bulgaria, de EffectiveRecords în Rusia şi de YeniDunyaMuzik în Turcia.

Single-ul a intrat deja în topurile germane şi în cele din Marea Britanie (locul 10), Franţa (locul 11), Bulgaria (locul 3), Cehia (locul 3).

Hit-ul cântăreţei, care a început la studio cu „Ola, yo me llamo Mariola“, a strâns până în prezent 12 milioane de vizualizări pe YouTube şi deţine primul loc în căutările pe Shazam. Melodia se află în heavy-rotation la posturi de radio din Germania, Polonia, Rusia şi România.

Minelli a povestit şi cum a compus „Mariola“: „Aveam avion dimineaţa la 7.00, nu îmi făcusem bagajul, era 12 noaptea, eram pe lângă studio şi chiar atunci am primit mesaj de la Quick, care e producător. Întreba dacă vrea cineva să vină să lucreze la vreo piesă. Am ascultat mai multe instrumentale – mi-a atras atenţia ceva care avea un fluier. Mi-a plăcut linia melodică, mi-a rămas în cap. La un moment dat, am zis din senin «ola, yo me llamo Mariola». Şi asta a fost. Am făcut apoi strofa, am compus versurile. Şi oamenii din studio au spus: «Să ştii că piesa asta are ceva»“.

Minelli, pe numele ei real Luisa Luca, este cântăreaţă, compozitoare şi textieră, originară din Slobozia. A făcut parte din trupa Wasabi şi apoi şi-a continuat ascensiunea ca artist şi compozitor. Printre cele mai cunoscute piese compuse de ea se numără „Touch Me“ pentru Antonia, „Addicted“ pentru Sicktoy şi „Fire to My Heart“ pentru Marco & Seba.

„Nu mi-a fost deloc uşor, am avut nişte momente în viaţă când mă gândeam că nu o să mai fac muzică vreodată“, a mărturisit Minelli.

„My Mind“, primul single lansat de Minelli şi Vanotek, s-a bucurat de succes atât în topurile din România, cât şi în cele digitale internaţionale. Al doilea single al lor, „În dormitor“, a fost propulsat rapid şi a ocupat locul întâi pe iTunes şi locul al şaselea pe Shazam.

Anul 2017 a adus pentru artistă hitul „No Sleep“ featuring Vanotek, dar şi primul ei single solo, „Empty Spaces“, care a intrat în topurile din 12 ţări, printre care Germania, Danemarca, Polonia, Turcia şi Rusia. Piesa a fost licenţiată de Ultra Records, casa de discuri ce reprezintă artişti precum Kygo, Steve Aoki, Lost Frequencies, Kilingade.





Minelli are în prezent cinci piese la radio, piese compuse şi pentru alţi artişti. Tânăra a lansat şi remixul piesei „Mariola“ în colaborare cu DJ-ul şi producătorul german Leon Brooks.





De un real succes se bucură şi „Touch Me“, cântată de Antonia şi compusă de Minelli. „Mi s-a părut că piesa asta i se potriveşte de minune Antoniei, am gândit-o special pentru ea. Ador cum o cântă“, a povestit artista despre piesa ce se poate asculta deja şi în Polonia şi Bulgaria.

„Fire To My Heart“ este un alt hit compus de Minelli pentru Marco & Seba, care s-a bucurat de multe difuzări pe radio. Lista melodiilor semnate de artistă şi care se bucură de succes pe radio continuă cu „Paradise“ – PAX (Paradise Auxiliary) feat. Minelli, ce a fost licenţiată în Rusia şi CIS, şi cu „Addicted“ – Sicktoy (lansată şi în Turcia, Grecia, Cipru, Rusia şi CIS).

