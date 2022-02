INNA, pe locul 1 la radio în Rusia, Polonia, Bulgaria, Lituania şi România cu piesa „UP”

Piesa a fost relansată împreună cu superstarul de origine jamaicană Sean Paul cu videoclip oficial care în mai puţin de o lună are peste 20 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Cu un şir impresionant de hituri, numeroase premii şi concerte în Europa, Asia, America Latină, SUA, Canada şi Orientul Mijlociu, INNA este cu adevărat un fenomen muzical . Cea mai incitantă voce nouă din lumea dansului, artista a strălucit în topurile globale cu hituri precum „Hot”, „Sun Is Up” sau „Déjà vu”, colaborând cu nume internaţionale ca Pitbull, Flo-Rida, Daddy Yankee, Juan Magán, JBalvin, Yandel şi a ajuns pe primele locuri în zeci de ţări, din România până în Japonia, Mexic, Turcia, Argentina, Spania, Finlanda, Polonia şi SUA.

Albumul ei „YO” a fost lansat sub eticheta lui Jay Z, Roc Nation, reprezentând artişti de top precum Rihanna, Shakira, Mariah Carey şi mulţi alţii. INNA a câştigat mai multe premii MTV Europe, Romanian Music Awards şi RRA Awards, iar în 2012 a devenit prima şi singura artistă europeană care a atins 1 miliard de vizualizări pe YouTube.

După ce a lansat albumul „Heartbreaker” în urma primei ediţii Dance Queen's House, la începutul acestui an, artista a revenit cu prima parte a albumului „Champagne Problems” obţinut după al doilea sezon DQH. Dance Queen's House este o sesiune muzicală care a durat 2 săptămâni, timp în care INNA a stat izolată într-o casă alături de compozitori şi producători de top. În total, albumul este format din 15 piese dance de dragoste. Prima parte a albumului conţine 8 piese, printre care „Always On My Mind”, „Ready Set Go” şi „Love Bizarre”.