Eurovision 2019: Ucraina s-a retras din competiţie. Care este motivul VIDEO

Luni, televiziunea publică din Ucraina i-a retras lui Maruv dreptul de reprezentare la Eurovision 2019 pentru că nu a semnat un contract care îi interzicea temporar să cânte în Rusia.

„Am fi fost onoraţi să reprezentăm Ucraina, dar nu vrem să câştigăm cu orice preţ. Misiunea noastră este de a uni oamenii cu muzica, nu să semănăm discordie”, a scris grupul dance Kazka pe pagina de Instagram.

În final, televiziunea publică ucraineană a ales să nu mai participe la competiţia muzicală din luna mai.

„Competiţia muzicală este o ocazie pentru orice ţară de a se prezenta internaţional şi pentru fiecare artist de a fi un ambasador“, a transmis UA:PBC într-un comunicat.

„Însă selecţia naţională din 2019 a dezvăluit o problemă a sistemului în industria muzicală ucraineană: legătura artiştilor cu teritoriul statului agresor. Pentru o parte a societăţii acest fapt este acceptabil. Pentru o alta, provoacă indignare“.

Televiziunea publică a mai spus că va iniţia „talk show-uri, forumuri şi dezbateri“ pentru rezolvarea acestei probleme.

Deşi Maruv (29 de ani) a câştigat Selecţia Naţională Eurovision 2019 pentru Ucraina, ea afost descalificată pe motive politice, după ce a refuzat să semneze o înţelegere prin care se angaja să renunţe la concertele programate în Rusia.

Într-un mesaj anterior publicat pe Facebok , Maruv a dezvăluit o parte din condiţiile ce i-au fost impuse şi acuzând că televiziunea publică din Ucraina nu oferă în schimb niciun fel de sprijin de ordin financiar sau logistic.

„Am câştigat cinstit selecţia naţională, am primit un sprijin maxim din partea spectatorilor, dar şi din partea membrilor juriului. Dar acum victoria noastră ne-a fost luată. Sunt ucraineancă, îmi iubesc ţara şi sunt mândră să-mi reprezint ţara la Tel Aviv, chiar dacă într-o singură zi am primit propuneri de la alte trei ţări pentru a le reprezenta. Am răspuns categoric că fie voi reprezenta Ucraina, fie nu voi participa deloc. Sunt gata să renunţ la toate concertele din Rusia, nu am vizitat Crimea din 2014, nu am încălcat nicio lege din Ucraina. Şi, de asemenea, sunt gata să-mi asum toate costurile participării mele la Eurovision. Printre cerinţe se numără: