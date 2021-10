Balada „Easy On Me“, cântată de Adele, a devenit cea mai ascultată într-o singură zi pe Spotify | VIDEO

Balada a bătut recordul de ascultări în 24 de ore, a anunţat platforma într-un mesaj publicat pe Twitter.

Videoclipul "Easy On Me", prezentat vineri pe YouTube, se apropie de 50 de milioane de vizualizări.

Interpreta melodiei "Someone Like You" a anunţat săptămâna aceasta că albumul "30" va fi lansat pe 19 noiembrie, la şase ani după "25".

În aceşti ani de pauză, Adele s-a despărţit de soţul ei şi tatăl fiului ei, Simon Konecki. Aşa cum a declarat artista, acest album vorbeşte despre perioada sa zbuciumată.

Adele a revenit în peisajul mediatic cu două interviuri acordate ediţiilor britanică şi americană a revistei Vogue, în care vorbeşte despre parcursul celor şase ani.