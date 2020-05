Alice Cooper a lansat o piesă pentru a încuraja lumea în timpul pandemiei: „Fie că eşti bogat sau sărac, bătrân sau tânăr, suntem cu toţii în asta“ VIDEO

Produs de Bob Ezrin, videoclipul arată oamenii cântând la diverse instrumente şi ţinând pancarte cu versurile piesei.

La finalul videoclipului, muzicianul spune: „Aici, Alice Cooper, în Detroit. Să continuăm să luptăm. Nu renunţaţi!“.

Alice Cooper se afla în Europa, în luna martie, când au fost depistate primele cazuri de infectare cu noul coronavirus pe continent. El avea planificat un turneu cu Cheap Trick, care, desigur, a fost anulat.

„Suntem cu toţii în asta“, a declarat el pentru revista Rolling Stone. „Fie că eşti artist sau fan, bogat sau sărac, bărbat sau femeie, bătrân sau tânăr. Şi vom trece prin asta împreună. Şi când o vom face, vom reveni la drum, făcând ceea ce iubim să facem“, a mai spus el.

Născut pe 4 februarie 1948, în Detroit, Vincent Damon Furnier a crescut în Phoenix. Trupa Alice Cooper a fost formată în perioada de liceu şi a fost descoperită de Frank Zappa, în 1969, în Los Angeles, unde a facilitat semnarea unui contract între grup şi casa lui de discuri.

Între cele mai cunoscute albume ale grupului se numără „Love It to Death” (1971), urmat de „Killer“ (1971), „School’s Out” (1972), „Billion Dollar Babies” (1973) şi „Muscle of Love” (1973).

Alice Cooper şi-a început cariera solo în 1975 cu un album conceptual, intitulat „Welcome to My Nightmare”. Creator al conceptului „shock-rock”, un termen ce se referă la artiştii care combină muzica rock cu reprezentaţii live pline de teatralitate, rockerul american şi-a construit o carieră de succes, întinsă pe durata a peste cinci decenii, şi a lansat numeroase piese care au devenit celebre, precum „Poison” şi „House of Fire”. Solo, a lansat 20 de albume, cel mai recent fiind „Paranormal”, apărut în 2017.

În 2015, împreună cu Joe Perry (Aerosmith) şi Johnny Depp, a pus bazele supergrupul The Hollywood Vampires.