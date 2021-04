A murit Barby Kelly, membră a trupei Kelly Family. Cântăreaţa de muzică pop se retrăsese din viaţa publică în 1999

Barby Kelly se stabilise în Germania, alături de părinţii ei adoptivi. Joey Kelly, 48 de ani, şi Jimmy, 50 de ani, unul dintre fraţi, erau cei mai apropiaţi de Barby şi o vizitau ​​în mod regulat.

„Iubita noastră soră Barby ne-a părăsit după o mică boală în urmă cu câteva zile. Suntem într-o adâncă tristeţe şi vă cerem să înţelegeţi că momentan nu mai vorbim despre asta. Ne va lipsi Barby la infinit şi o vom purta mereu în inimile noastre. Vă mulţumim pentru simpatia şi rugăciunile voastre”, a transmis Familia Kelly pe Facebook.

Şi cea mai tânără fiică a familiei, Maite, în vârstă de 41 de ani, şi-a luat rămas-bun de la Barby, pe Facebook:

„Mama Barbara şi tata Dan te ţin strâns în braţe”, scrie ea, referindu-se la moartea tatălui Dan (1930-2002) şi a mamei ei, Barbara-Ann (1946-1982).

Când spui The Kelly Family te gândeşti la hitul „Fell In Love With An Alien” (1997), care i-a făcut cunoscuţi în întreaga lume. Proiectul s-a numit iniţial The Kelly Kids şi a debutat în 1974, conform Libertatea.