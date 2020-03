VIDEO A fost aleasă piesa cu care Roxen va reprezenta România la Eurovision 2020

„Alcohol You“ este piesa pe care Roxen o va cânta la Eurovision 2020. Publicul şi un juriu naţional au decis în proporţie de câte 50% actul artistic care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2020, în finala Selecţiei Naţionale ce a avut loc pe 1 martie la Buzău.



Telespectatorii şi cei cinci membri ai juriului (Luminiţa Anghel, Crina Mardare, Alin Oprea, Edward Sanda şi compozitorul Andrei Tudor) au avut de ales dintre cinci piese şi show-uri.

Piesa „Alcohol You“ s-a clasat pe primul loc cu 10 puncte (5 primite de la juriu şi 5 de la public), urmată, în ordine descrescătoare, de „Storm“ (6 puncte), „Cherry Red“ şi „Colors“ la egalitate (câte 3 puncte) şi „Beautiful Disaster“.



După anunţarea melodiei câştigătoare, Roxen a recunoscut că aceasta este şi piesa ei preferată.

„Am dat tot ce am putut pentru fiecare piesă şi vreau să vă mulţumesc că m-aţi susţinut“, a declarat reprezentanta României la Eurovision 2020.



„Alcohol You este o piesă pe care o simt cu toată fiinţa mea şi pe care o trăiesc de fiecare dată când o cânt. Mă reprezintă stilul ei şi mă bucur foarte tare că şi publicului şi juriului le-a plăcut şi au votat-o. Le mulţumesc tuturor! Toată această susţinere înseamnă enorm pentru mine şi mă motivează atât personal, cât şi ca artist, să muncesc mai mult, să fiu din ce în ce mai dedicată şi să fac muzică. Îmi doresc ca melodia “Alcohol You” să ajungă cât mai sus, să fie la fel de apreciată şi de publicul din străinătate şi, de ce nu, votată la Rotterdam. Am emoţii foarte mari, dar sunt constructive şi mă ajută să pregătesc show-ul pentru Eurovision 2020, să pot ajunge prin tot ceea ce transmit cât mai aproape de oameni“, a mai declarat Roxen, imediat după anunţarea rezultatului.