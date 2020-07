Un costum din filmul „2001: A Space Odyssey”, vândut la licitaţie pentru sute de mii de dolari

Un costum din filmul „2001: A Space Odyssey”, regizat de Stanley Kubrick, şi capa purtată de Christopher Reeve în două lungmetraje „Superman” se numără între obiectele vândute la licitaţia „Hollywood: Legends & Explorers” a casei Julien, care a avut loc vineri şi sâmbătă.

Costumul spaţial din „Space Odyssey”, împreună cu o cască, a fost vândut pentru 370.000 de dolari, în timp ce capa lui Superman, purtată în primele două filme din serie, a fost adjudecată contra sumei de 110.000 de dolari.

Între alte obiecte vândute se află o pipă originală a actorului Ian Holm, care a folosit-o în filmul „The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring”, vândută pentru 28.200 de dolari, şi maşina Pontiac Firebird Trans Am din 1982 folosită de David Hasselhoff în turneul de promovare a serialului „Knight Rider”, vândută pentru 192.000 de dolari.

Două manete de control din zborul Apollo 11 al NASA au fost, de asemenea, licitate - una folosită de Neil Armstrong a fost vândută pentru 370.000 de dolari, şi cealaltă, de Buzz Aldrin, vândută pentru 256.000 de dolari.

O mănuşă din perioada Apollo, făcută pentru Armstrong, a fost adjudecată contra sumei de 76.800 de dolari.