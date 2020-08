„Dirty Dancing“, unul dintre cele mai iubite filme romantice, continuă după 30 de ani. Producătoare va fi actriţa Jennifer Grey

Jon Fetheimer, CEO Lionsgate, a confirmat realizarea unui nou film „Dirty Dancing" cu Jennifer Grey, potrivit Deadline, citat de news.ro

„Va fi exact genul de film romantic şi nostalgic pe care fanii francizei îl aşteaptă", a anunţat el.

Pe afiş se va afla Jennifer Grey, interpreta personajului Frances „Baby“ Houseman. Actriţa va fi şi producătoare.

Potrivit informaţiilor Deadline, Jonathan Levine („Wackness, 50/50“) va fi cel care va regiza, însoţit de Gillian Bohrer.

Primul film „Dirty Dancing" a fost lansat în 1987 de Vestron şi a generat încasări de 218 milioane de dolari la box office, costurile de producţie fiind de 5 milioane de dolari.

Cântecul „(I’ve Had) The Time of My Life“ de Frank Previte, John DeNicola şi Donald Markowitz a câştigat premiile Oscar şi Globul de Aur la categoria "original song". La Globurile de Aur, „Dirty Dancing" a fost nominalizat la categoria "comedy/ musical", Patrick Swayze la "cel mai bun actor într-o comedie/ musical" iar Grey la categoria "cea mai bună actriţă".

Un remake „Dirty Dancing: Havana Nights“ a fost realizat în 2004, dar cu alţi actori: Diego Luna şi Romola Garai.