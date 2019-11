Cele mai apreciate filme din selecţia Pelicam 2019 ajung la Bucureşti între 15 şi 17 noiembrie

În programul Retrospectivei Pelicam se vor regăsi documentare de mediu din toată lumea, lansate recent, care au stimulat discuţii şi dezbateri privind modul în care ne raportăm la natură. Prezentate în premieră naţională la Tulcea, filmele pot fi revăzute în România doar în cadrul Retrospectivei Pelicam.

Vineri, 15 noiembrie, spectatorii vor putea viziona filme precum Askania Reserve / Rezervaţia Askania, care a obţinut o menţiune specială la festivalul Pelicam, reuşind cu originalitate să surprindă relaţia dintre oameni şi animale într-un mediu protejat din Ucraina post-sovietică şi Youth Unstoppable / Tinereţe de neoprit un film-fenomen prezentat la Festivalul de Film de la Cannes în 2018, despre mişcările activiste ale tinerilor din toată lumea pentru protejarea mediului, votat de cel mai tânăr juriu din festival drept câştigătorul secţiunii Fresh Perspectives.

Sâmbătă, 16 noiembrie, publicul va putea urmări Time of Forests, un film relevant în contextul marşului pentru păduri care a avut loc zilele trecute în oraşe din toată ţara, documentarul arătând ce se întâmplă cu pădurile din Franţa, peisaje idilice şi pline de energie, la fel ca cele de la noi, care de ani buni trec printr-o industrializare agresivă. Tot sâmbătă va fi proiectat şi marele câştigător al ediţiei 2019 Pelicam, Anote’s Ark, nominalizat la Festivalul de Film de la Sundance, a cărui poveste surprinde încercările lui Anote Tong, fostul preşedinte al insulelor Kiribati (Pacificul central), pentru relocarea poporului său - insulele vor dispărea în următorii 100 de ani datorită creşterii nivelului apei, pe fondul încălzirii globale.

Duminică, 17 noiembrie, în programul filmelor se va regăsi The Pit / Groapa, un documentar de debut recompensat cu Premiul dedicat filmelor realizate în ţările cu deschidere la Marea Neagră (Black Sea Docs), portretul comunităţii bulgare din Varna, unde un spa de lângă mare, numit de localnici “groapa”, devine un simbol pentru amprenta sentimentală a trecutului şi Welcome to Sodom / Bun venit în Sodoma, poate cel mai emoţionant film din selecţia Pelicam de anul acesta, care te va face să regândeşti modul în care te raportezi la device-urile electronice, filmul punând în lumina reflectoarelor ce se întâmplă cu toate telefoanele smartphone, cu laptop-urile, tabletele şi alte electronice care nu mai sunt la modă şi au trecut în uitare.

Duminică va putea fi vizionat şi The Human Element / Elementul Uman, un documentar co-produs de unul dintre cei mai renumiţi fotografi de mediu din lume: James Balog, ale cărui fotografii au inspirat o privire mai focalizată asupra schimbărilor climatice. Cele 4 elemente naturale ale planetei: apă, aer, pământ, foc, sunt surprinse în relaţia lor electrizantă cu cel de-al cincilea element - omul, care le modifică ireversibil.

