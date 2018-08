Victor Ponta a acceptat să fie luat la „roast“ de comedianţii români. Micutzu: „Am insistat un an, nu am sperat că va fi de acord“

Micutzu, pe numele real Cosmin Nedelcu, a anunţat că Victor Ponta a acceptat să participe la un „roast“, show în care mai mulţi comedianţi fac glume acide pe seama unui „invitat de onoare“.

Multora nu le-a venit să creadă, însă Micutzu a confirmat pentru „Adevărul“ că „totul este pe bune“, fostul premier devenind primul politician român care acceptă o astfel de invitaţie.





Comediantul a subliniat că propunerea a venit de la el şi nu de la consilierii de imagine ai preşedintelui partidului Pro România. Mai mult, munca de convingere a durat aproape un an, iar ideea i-a venit lui Micutzu după ce Ponta l-a pomenit în mai multe interviuri, ca urmare a show-ului de stand-up de succes (video jos) din timpul campaniei pentru alegerile prezidenţiale din 2014, când Ponta a pierdut în faţa lui Klaus Iohannis.

„Da, e pe bune. O să fie prezent. Am venit eu către el cu propunerea, pentru că m-a tot menţionat în interviuri după acel stand-up pe care l-am făcut, despre el şi Iohannis, care pare că l-a influenţat destul de mult şi cred că de aici a venit şi deschiderea către acest roast. Nu a acceptat imediat, a durat cam un an. Eu am insistat. O dată la câteva luni mai puneam o întrebare unor apropiaţi de-ai lui“, a declarat Micutzu. Posterul roastului conţine mesajul devenit celebru în timpul protestelor de stradă în urma cărora Ponta şi-a dat demisia din fruntea Guvernului.

Comediantul a declarat că Victor Ponta era destul de familiarizat cu fenomenul stand-up comedy şi cu ce presupune un roast. „Pur şi simplu a trebuit să stabilim lucruri pe care le vom spune şi lucruri pe care nu le vom spune, dar din punctul ăsta de vedere a fost total deschis, adică nu a avut absolut nicio restricţie. Cam atât, nu a fost o discuţie foarte lungă. A fost foarte deschis şi a acceptat din prima cam tot.“

Întrebat ce le transmite celor care s-au declarat dezamăgiţi de această idee şi l-au acuzat că astfel îl ajută pe Ponta să câştige capital de imagine şi să-şi refacă reputaţia politică în vederea următoarelor alegeri, Micutzu a răspuns: „Pe oamenii care ne acuză de tot felul de chestii îi rog să-şi amintească ce e ăla un roast şi să se gândească profund la chestia asta. Aş vrea să înţeleagă şi aspectul comic al lucrurilor, dar şi că până la urmă e o chestie istorică faptul că un politician a acceptat să participe la o chestie de genul ăsta. Să fie clar că am insistat noi şi nu a fost propunerea lui, poate şi de aici porneşte foarte multă nemulţumire din partea oamenilor. Au senzaţia că e un sens ascuns, ceea ce mă jigneşte un pic, pentru că eu am fost destul de implicat social. Vreau să înţeleagă toată lumea că e vorba de un roast şi că omul ăsta a avut c***e că a acceptat.“

Mai mult, Cosmin a declarat că îşi doreşte ca Victor Ponta să nu fie singurul politician care acceptă o astfel de provocare, mărturisind că nu se aştepta ca în final să fie de acord: „Nu am sperat, mi-am dorit mult, dar până la urmă eu nu aveam nimic de pierdut. Pur şi simplu din când în când am mai aruncat câte o întrebare şi până la urmă a acceptat. M-a impresionat aşa, oricum eu sper să fie primul dintr-un şir mai lung de politicieni care să intre în treaba asta cu roast-ul, indiferent de partid. Vreau să fie clar că nu e ultimul din tabăra politică pe care vrem să-l invităm la un roast.“

În ceea ce priveşte cât de mult s-a schimbat opinia lui în ce-l priveşte pe Ponta, Micutzu a punctat: „Să zic aşa: eu am fost unul din oamenii care au fost în stradă. Hai să o luăm aşa.“