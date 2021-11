Sofia Vergara va juca rolul traficantei de droguri Griselda Blanco într-o miniserie Netflix

Intitulată „Griselda”, miniserie face cronica vieţii adevărate a ambiţioasei femei de afaceri din Columbia, care a creat unul dintre cele mai profitabile carteluri de droguri din istorie. Mamă dedicată, farmecul lui Blanco şi duritatea ei, un amestec letal, au ajutat-o să se împartă între familie şi afaceri şi i-au adus supranumele „Văduva neagră” şi „Naşa cocainei”.

Miniseria va avea şase episoade de câte 50 de minute.

„Griselda Blanco a fost un personaj memorabil ale cărui tactici nemiloase, dar ingenioase, i-au permis să conducă un imperiu de 1 miliard de dolari cu ani înaintea multor cunoscuţi magnaţi ai drogurilor despre care ştim atât de multe”, spune Vergara, actriţă de origine columbiană.

Anterior, a fost speculat că miniseria va fi un spinoff al serialului „Narcos”, însă, potrivit unei surse apropiate producţiei, proiectul este complet separat.

Vergara şi Luis Balaguer îl dezvoltă de opt ani prin compania lor Latin World Entertainment şi au încheiat acum un parteneriat cu Netflix.

Totuşi, câţiva dintre membri echipei de creaţie a „Narcos” lucrează la noul show - Eric Newman, Doug Miro, Andrés Baiz şi Carlo Bernard sunt producători executivi.

Ingrid Escajeda este scenarist, producător executiv şi showrunner, iar Escajeda, co-scenarist la primul episod împreună cu Miro.

Sofia Vergara va fi şi producător executiv, la fel şi Balaguer.

Andrés Baiz, de origine columbiană, va regiza toate episoadele.

Nu va fi prima dată când Blanco va fi portretizată. Catherine Zeta-Jones a jucat rolul ei în filmul „Cocaine Godmother” din 2017, iar Jennifer Lopez dezvoltă în prezent un film biografic împreună cu STX Films, intitulat „The Godmother”.

Pentru rolul din sitcomul „Modern Family”, actriţa Sofia Vergara a primit patru nominalizări la premiile Emmy. Serialul s-a încheiat în 2020, după 250 de episoade şi 11 sezoane. Vergara, în vârstă de 49 de ani, a mai jucat în filme precum „Chef”, „Machete Kills”, „Madea Goes to Jail” şi „Four Brothers”. În 2020, s-a alăturat juriului emisiunii „America’s Got Talent”.