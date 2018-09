Sally Field a dezvăluit că a fost abuzată sexual de tatăl ei vitreg până la 14 ani: „Nu am ştiut că am puterea să povestesc“ FOTO

Actriţa Sally Field va publica în această lună o carte de memorii în care povesteşte că a fost abuzată sexual până la vârsta de 14 ani chiar de tatăl ei vitreg.

Într-un interviu pentru The New York Times, actriţa americană a mărturisit şi motivul pentru care a păstrat tăcerea până acum: „Nu am ştiut că am puterea să povestesc“, scrie Daily Mail.

Sally povesteşte şi momentul în care i-a mărturisit mamei ei, actriţa Margaret Field, prin ce experienţă traumatizantă a trecut din cauza tatălui vitreg, Jock Mahoney, poreclit Jocko.

Margaret Field, alături de fostul soţ, Jock Mahoney

„Ar fi fost mult mai uşor dacă aş fi simţit un singur lucru, că Jocko nu ar fi fost altceva decât crud şi înfricoşător. Dar nu era aşa. Putea să fie şi magic“, a scris actriţa în cartea sa.

Nu a fost vorba de un singur incident, ci erau abuzuri repetate, care nu s-au încheiat până la vârsta de 14 ani, povesteşte Sally. „Mă simţeam un copil, mă simţeam neajutorată şi, în acelaşi timp, parcă nu eram un copil. Asta era puterea mea. Dar voiam să fiu în continuare un copil“.

Sally Field la vârsta de 12 ani

Actriţa i-a dezvăluit totul mamei sale când a aflat că a luat castingul pentru rolul din „Lincoln“, filmul lui Steven Spielberg din 2012. De asemenea, în cartea ei, actriţa povesteşte şi că la vârsta de 17 ani a rămas însărcinată şi a făcut, în secret, un avort în Tijuana.

Mama ei a divorţat de tatăl actriţei, Richard, în 1951 şi s-a recăsătorit un an mai târziu cu actorul Jock Mahoney, cunoscut pentru rolul său din „Tarzan Goes to India“. În 1968, Field a divorţat de Mahoney, care a murit în 1989.

Sally Field a găsit în cele din urmă dragostea, căsătorindu-se de două ori. Cu actorul Steven Craig între anii 1968 şi 1975, iar în urma căsniciei au rezultat doi copii - Peter, devenit romancier, născut în 1969, şi Eli, actor şi regizor, născut în 1972.

Craig şi Sally au divorţat în 1975, iar Sally a început o altă relaţie, cu regretatul actor Burt Reynolds, pe care a descris-o ca fiind complicată şi dureroasă, din cauza geloziei şi a posesivităţii actorului. „Mă bucur că nu a apucat să-mi citească cartea. Ar fi suferit şi n-aş fi vrut să-l rănesc“, a declarat Sally Field. Burt Reynolds a murit pe 6 septembrie, la vârsta de 82 de ani, după ce a suferit un atac de cord.

Burt Reynolds şi Sally Field FOTO PictureLux via Daily Mail

Actriţa s-a recăsătorit însă cu cel de-al doilea ei soţ, Alan Greisman, în 1984. Împreună au avut un fiu, Sam, în 1987. Field şi Greisman au divorţat în 1993.

Sally Field a debutat ca actriţă în „Gidget“ şi apoi în „The Flying Monk“. „Nu mai eram membru al clubului. Clubul uman. Am devenit o celebritate“, povesteşte actriţa, care a dezvăluit, de asemenea, că a folosit actoria ca pe o formă de terapie.

Sally Field a câştigat două premii Oscar pentru Cea mai bună actriţă, pentru rolul din „Norma Rae“ (1980) şi pentru interpretarea din „Places in the Heart“ (1984).