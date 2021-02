Laura Cosoi, despre drama trăită, relaţia cu Smiley şi căsnicia cu Cosmin: „Ne mai dorim copii!“

A trăit în ultima perioadă un carusel de emoţii, după cum spune chiar ea, de la cel mai înalt nivel al fericirii, odată cu naşterea Verei, până în abisul durerii, trăite după moartea tatălui ei.

Însă actriţa a găsit puterea să meargă mai departe şi, din câte veţi vedea în interviu, această putere şi-o ia din sânul familie pe care a alcătuit-o cu Cosmin Curticăpean. Şi nu se opresc aici, căci euforia trăită la cele două naşteri şi bucuria pe care cele două fetiţe, Rita şi Vera, le-o aduce zilnic îi fac să-şi dorească o familie numeroasă.

Eşti o fire credincioasă. Aşa ai fost dintotdeauna sau a existat un moment care te-a făcut să te apropii de divinitate?

Aşa am fost crescuţi, suntem romano-catolici şi aşa e obişnuinţa celor din această religie. Mergeam de copil la biserică în fiecare duminică. Au fost momente când m-am îndepărtat de credinţă, ca toţi adolescenţii care aveau întrebări la care nu primeau răspunsuri şi apoi am revenit la firescul rugăciunii, care e şi acum şi care m-a ajutat ori de câte ori am avut probleme. Slujbele îmi fac bine.

A fost pierderea tatălui cel mai greu moment prin care ai trecut? Cum te-a ajutat credinţa în clipele acelea?

Da, ăsta a fost cel mai greu moment. Am tras speranţă că există viaţă după moarte, deşi nu ştim sigur, dar din dorinţa de a ne revedea, sperăm. Chiar vorbeam cu soţul meu, Cosmin, care mă întreba la ce mă rog dacă am semnul ăsta de întrebare. E o necunoscută, dar mi-am răspuns prin vieţile pe care le-am dat, Rita şi Vera, şi prin noi, gândindu-mă că atunci când suntem în burtica părinţilor nu ştim că există viaţă după naştere. Şi atunci, dacă există viaţă după viaţa intrauterină, cred că există şi viaţă după moarte. Asta m-a ajutat. M-am gândit că există aceste cicluri ale vieţii şi că după moarte începe, sub o altă formă, o altă viaţă.

