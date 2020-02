Jay-Z răspunde criticilor şi explică de ce el şi Beyonce nu s-au ridicat în timpul imnului de la Super Bowl

Jay-Z (50 de ani) şi Beyonce (38 de ani) au fost surprinşi aşezaţi, alături de fiica lor, Blue Ivy, în timp ce cântăreaţa Demi Lovato a interpretat imnul Statelor Unite înainte de începerea meciului din finala campionatului Super Bowl.

Multe voci au speculat că gestul cuplului a fost un mesaj de susţinere pentru fostul jucător Colin Kaepernick, care în 2016 a îngenunchiat în timpul imnului în semn de protest faţă de discriminarea rasială. De atunci, sportivul nu a mai fost primit în nicio echipă.

„De fapt, nu a fost. Îmi pare rău. Dacă aş vrea să transmit un mesaj, aş face-o direct“, a clarificat Jay-Z în timpul unui eveniment de la Universitatea Columbia. În plus, el a precizat şi că show-ul din pauza Super Bowl a fost un protest suficient de puternic, făcând referire la faptul că protagonist au fost superstarurile latine Jennifer Lopez şi Shakira, iar în spectacol au fost incluse şi trimiteri politice. „Am făcut cel mai mare şi cel mai zgomotos protest. Având în vedere contextual, nu aveam de ce să fac un protest tăcut“, a punctat Jay-Z, citat de CNN

Au existat şi foarte multe critici la adresa lor, însă rapperul s-a scuzat şi a explicat că, în realitate, el şi soţia lui pur şi simplu au uitat să se ridice, fiind prinşi de moment, mai ales că firma sa, Roc Nation, a fost şi producătoarea show-ului de la Super Bowl.

„Am ajuns acolo, ne-am aşezat şi imediat am intrat în «artist mood», pur şi simplu eram foarte atenţi la ce se întâmpla pe scenă. A pornit microfonul? Sonorul e prea încet? În tot timpul în care am fost aşezaţi am vorbit despre cum arată totul, nici nu ne-am dat seama că nu ne-am ridicat. Am vorbit despre cât de frumos arată Demi Lovato pe scenă şi cât de bine cântă după toate câte a trecut în ultima perioadă. Am fost foarte mândri de ea“, a detaliat Jay-Z. În 2018, Demi Lovato a fost spitalizată în urma unei supradoze de droguri, iar ulterior s-a internat într-o clinică de dezintoxicare.