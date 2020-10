Ionuţ Dolănescu îşi atacă din nou fratele: „Mama lui Dragoş a venit la uşa noastră cu burta la gură“

Părea că s-a aşternut liniştea între fraţii Dolănescu după ce au reuşit să-şi împartă moştenirea de un milion de euro, însă aceştia continua să se atace de câte ori ajung la televiziuni.

Ionuţ Dolănescu (48 de ani) s-a lansat în replici dure la adresa fratelui său, Dragoş Dolănescu (45 de ani) şi a mamei acestuia, Margarita Valenciano (66 de ani, în emisiunea „Politică şi delicateţuri”, difuzată luni, de TVR: „Mama mea, Maria Ciobanu, a avut un alt statut în viaţa lui Ion Dolănescu, mama lui Dragoş a fost o întâmplare în viaţa tatălui meu. Era o femeie frumoasă, era studentă la Cluj, la Medicină, tata primea scrisori la TVR, de la ea. Făcuse o pasiune pentru tata, el a luat-o într-un turneu, apoi nu s-au mai văzut o vreme. Când era gravidă în nouă luni a venit la uşa noastră cu burta la gură. Aşa s-a născut Dragoş. Tata l-a recunoscut şi chiar a deschis un proces ca să aibă grijă de el, dar Margarita, care acum este doctor ginecolog în Costa Rica, l-a scos fraudulos din ţară”.

Dragoş i-a dat replica fratelui din România, clarificân că: „Ion a iubit-o foarte mult pe mama. Eu am ţinut enorm la Ionuţ, dacă îmi cerea să mă arunc de pe casă, mă aruncam, de dragul lui. Acum de ce se comportă aşa şi dă în mine şi în mama? N-o să se schimbe niciodată. Poate că n-are treabă şi dă din gură aiurea. Eu muncesc mult în Parlamentul din Costa Rica, unde sunt deputat. Ajutăm oamenii săraci cu mâncare, am cărat şi eu saci cu alimente”, ne-a declarat Dragoş Dolănescu, în exclusivitate.

Margarita Valenciano şi Ion Dolănescu s-au îndrăgostit în 1974, pe când ea avea 20 de ani şi era studentă la Facultatea de Medicină din Cluj: ”Ion era tare chipeş şi avea un suflet frumos”, povestea ea, pentru Click!