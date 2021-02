Gerard Butler, la răscruce de iubiri. Actorul în vârstă de 51 de ani nu duce lipsă de pretendente după recenta despărţire

La momentul separării, actorul a recunoscut că nu prea i-a priit izolarea şi s-a pierdut cu firea, lucru care a pus punctul final unei relații de aproape şapte ani: „Am avut o cădere psihică în timpul izolării şi am pierdut un om drag într-un alt mod decât pierdem de obicei. A fost mult mai greu decât mi-am imaginat. Cred că e decizia corectă pentru amândoi. Dacă stau şi privesc partea pozitivă, ştiu că voi ieşi mai puternic din asta. Şi deşi am tendinţa de a dramatiza totul pe moment, privind per ansamblu sunt o fire optimistă“, declara el în presa de peste Ocean, imediat după despărţire.

De altfel, cei doi trecuseră prin mai multe despărţiri după ce starea de spirit a lui Gerry s-a schimbat în urma multiplelor operaţii suferite în urma accidentării. Morgan a încercat să fie înţelegătoare, dar comportamentul lui a fost din ce în ce mai agresiv, ajungând la depresie, gândindu-se chiar la a se retrage de la Hollywood, în 2017.

