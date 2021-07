Florin Călinescu a fost în juriu la “Românii au talent” din anul 2015

Prin urmare, de acum încolo, acesta nu va mai putea fi văzut la pupitrul show-ului de talente, postul de televiziune obişnuindu-şi însă audienţa cu schimbări majore de genul, spre exemplu, plecarea din juriu a lui Mihai Petre sau a Mihaelei Rădulescu.

În octombrie 2015, PRO TV anunţa o mutare-bombă în cadrul show-ului “Românii au talent”. Florin Călinescu îi lua locul, la masa juriului, lui Constantin Cotimanis. "Am dat concurs şi, dintre mai mulţi concurenţi, m-am mirat şi eu că am avut această ocazie. Talentul meu este să vorbesc oamenilor. Mi-a fost dor de oamenii cărora mă adresam. Ma întrebau pe stradă ce fac şi când revin. Românii au mai mult talent decât alte popoare. Nu am putut să refuz invitaţia ", mărturisea Florin Călinescu, la vremea respective.