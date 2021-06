Eddie Murphy a avut relaţii intime cu Whitney Houston, dar şi cu prostituate. Cine e femeia care i-a schimbat viaţa

Actorul are 10 copii ai săi, dar şi o viaţă presărată cu numeroase picanterii. Eddie Murphy a avut o relaţie cu Whitney Houston la mijlocul anilor 1980, dar nu a existat nici o confirmare sau negare a zvonurilor până după moartea cântăreţei în 2012.

Cei doi mergeau împreună la evenimente, iar mentorul lui Whitney, Clive Davis, a confirmat idila în memoriile sale din 2013, The Soundtrack of My Life.