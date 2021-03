Dolly Parton s-a vaccinat cu serul Moderna, pentru a cărui dezvoltare a contribuit cu donaţii de un milion de dolari VIDEO

Vedeta a publicat pe Twitter un videoclip în care reinterpretează hitul său „Jolene“, cu versuri prin care îndeamnă oamenii să se vaccineze.

Dolly Parton, în vârstă de 75 de ani, a cântat o versiune adaptată a cântecului chiar înainte de a primi doza de vaccin, la Universitatea de Medicină din Nashville, Tennessee.

Dolly gets a dose of her own medicine. @VUMChealth pic.twitter.com/38kJrDzLqC