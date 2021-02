Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte! Cum arată şi cum se simte actriţa Selma Blair la trei ani de când a fost diagnosticată cu scleroză multiplă

Selma Blair a anunţat în octombrie 2018 că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă în august 2018, dar îi resimte simptomele de mai mulţi ani. "Sunt handicapată. Mi se întâmplă să cad. Scap obiecte. Memoria îmi este înceţoşată", povestea îndurerată actriţa. De atunci, viaţa ei nu a mai fost la fel. A urmat o serie lungă de tramente, dar nimic nu a dat roade. Medicii i-au porpus atunci să încerce un transplant de celule stem şi chimioterapie.

"Chiar nu aveam nicio intenţie să fac aceste lucruri, mă gândeam că nu vreau să-mi distrug ce mai rămăsese din corpul meu. Mă gândeam doar: «De ce să bag în mine acest drog oribil care este chimioterapia? Nu am cancer. Dar efectiv mi-am dat seama că nu mai am nicio soluţie".

„Am fost averizată, aşa că am început cumva să-mi fac planurile pentru moarte şi i-am spus asta fiului meu, iar el mi-a zis că ar prefera să fiu incinerată. Am făcut mai multă chimioterapie decât face în mod obişnuit un pacinet bolnav de cancer, aproape că te ucide cantitatea pe care am făcut-o eu, însă celulele stem m-au ajutat să supravieţuiesc“. Au urmat luni întregi de dureri, de chin. Cu greu se descurcă singură, dar actriţa în vârstă de 48 de ani nu se lasă.

