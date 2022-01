Dani Oţil povesteşte ce măsuri a luat după ce a primit factura la curent: Sting toate luminile. Mai aprind câte o lanternă să nu zică vecinii că am murit

Dani Oţil, prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan şi Dani” a povestit că a făcut şi o şedinţă de familie, cu soţia lui, Gabriela Prisăcariu, astfel că au luat decizia să fie mult mai atenţi la ceea ce ţin în priză, dar şi la becurile care stau aprinse în permanenţă. Acesta spune că a renunţat la decoraţunile de Crăciun care stăteau până acum aprinse deorece nu vrea ca luna următoare să scoată aceeaşi sumă impresionantă din buzunar, relatează Spynews.ro.

„Beculeţele de afară sunt stinse toate. Am făcut consiliu de familie: am vorbit cu cel mic, am vorbit şi cu soţia, i-am zis gata cu Netflix, nu facem din noapte zi. I-am mutat şi masa de machiaj la lumină, ca să beneficieze de lumina naturală. Nu a venit încă factura la gaze. În orice caz, am luat măsuri de precauţie”, a povestit Dani Oţil.

Acesta a început să fie foarte atent la orice consumă curent, şi urmăreşte să închidă toate becurile din casă care stau aprinse degeaba.

„Nu sunt nici bine, nici sănătos, e şi vârsta, mă dor toate. Povara o simt cel mai tare în buzunare, că mi-a venit factura la curent… M-am uitat ieri în extrasul de contact, că se plăteşte automat, să văd ultimele două facturi. De ieri umblu ca tata prin casă şi sting toate luminile. Mai aprind câte o lanternă, seara, să nu zică vecinii că am murit. (...)

L-am tăiat şi pe ăla mic de la diverse lucruri, care i se încălzesc electric. L-am scos şi din priză. Vă întreb pe voi, cine aprinde atâtea becuri? Că eu două ore tot sting la ele. Mă duc sus, sting, când ajung jos iar e aprins sus, iar mă duc.”, a mai spus Dani Oţil.

Prezentatorul TV povesteşte că deşi şi-a stricat deja ziua, încă nu ştie ce surpriză va avea pe factura de la gaze.