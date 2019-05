Cristina Ţopescu le răspunde celor dezamăgiţi că va vota cu PNL pe 26 mai: cum şi-a argumentat decizia

Ea a oferit şi argumente pentru decizia luată.

„Fraţilor, dragii mei, văd că în urma anunţului meu că voi vota PNL, unii dintre voi sunteţi dezamăgiţi sau trişti că votul meu nu se duce la USR-PLUS. Lor le-am dat votul meu o dată şi sper să mai am ocazia s-o fac din nou, mai sunt trei rânduri de alegeri. Există oameni acolo care îmi plac mult, unii îmi sunt chiar dragi. Şi voi fi şi alături de ei oricând. Pentru mine PNL şi USR (sper că şi PLUS) trebuie să fie o echipă, dincolo de păcatele mai vechi ale PNL sau de gafele şi inadecvările, inerente la început, ale noilor partide. Să vă explic: PNL a făcut multe greşeli de-a lungul timpului. Mai puţin, din punctul meu de vedere, USL. A fost atunci o conjunctură specială în care doi lideri, prieteni un timp, Crin şi Ponta, s-au unit ca să dea jos un preşedinte toxic. Da, nu am fost o admiratoare a lui Băsescu, sorry. Numai că, precum orice alianţă conjuncturală şi cam atât, ea nu a rezistat. S-a dovedit deci a fi fost o greşeală. Pentru că a eşuat. Putea fi şi un succes. Temporar, măcar. Nu pot judeca însă PNL pt o greşeală făcută cu intenţii bune. Ludovic Orban s-a opus atunci acestei alianţe contra naturii, a fost mai lucid şi a avut dreptate“, a scris jurnalista.

Cristina Ţopescu a continuat prin a explica o greşeală pe care ea însăşi a făcut-o, „scurta trecere de cinci luni prin PSD“.

„Şi eu am avut o scurtă trecere de doar cinci luni prin PSD, şi eu am făcut o greşeală, dar una tot cu intenţii bune. Vorba unei prietene bune: cu mintea sunt de dreapta, cu sufletul de stânga. Cam aşa şi eu! Sunt un om care, când are bani, îi foloseşte ajutându-i pe cei care au nevoie, fie că-s prieteni, străini sau animale chinuite, cred cu tot sufletul meu în solidaritate, în protejarea celor care au nevoie de ajutor, sunt mai empatică din fire. Da, m-am înşelat atunci. Am avut încredere în Ponta. Aveam un proiect, împreună cu o bună prietenă, tot jurnalist, prin care să facem lucruri pentru diaspora noastră, răspândită prin lume, autoexilată, să îi facem să simtă pe românii noştri că n-am renunţat la ei, că îi iubim şi suntem alături de ei. Când am văzut că nimeni nu e interesat acolo, în PSD, de oameni care vor să facă lucruri, fără să ceară ceva în schimb, de oameni care nu fac parte din nicio gaşcă şi care nici nu sunt dispuşi să facă frumos pe la tot felul de baştani ai partidului, am plecat discret, fără tam-tam, fără reproşuri“, a povestit Ţopescu.

Ea a continuat prin a-l caracteriza pe fostul prim-ministru şi fost preşedinte PSD, actualmente fondatorul partidului Pro România, Victor Ponta, drept „imatur, îmbătat de putere şi superficial“.

„M-am lămurit că Ponta era încă imatur, îmbătat de putere şi superficial (sper că a învăţat multe lecţii de atunci - el aşa zice - şi că acum va fi un altfel de politician). M-am lămurit, însă, tot atunci, că idealismul meu şi dorinţa de a ajuta efectiv, fără vreo apetenţă pentru funcţii, combinaţii şi învârteli n-au a face cu politica. Structura mea e mult mai aproape de cea a unui activist civic, fără să mă asociez vreunui partid şi nici măcar vreunei ideologii. De altfel, eu evaluez politicienii nu în funcţie de doctrina pe care o reprezintă, ci de ceea ce fac pentru o ţara care are nevoie de politici de dreapta, dar, pentru că are mulţi săraci, şi de măsuri de stânga“.





Cristina Ţopescu a menţionat, de asemenea, că simte nevoia să acorde încrederea sa partidului PNL şi pentru a onora memoria tatălui ei, Cristian Ţopescu, şi spune despre Ludovic Orban, preşedintele partidului, că este „un om cinstit, care nu fură“, iar asta „contează mai mult decât stângăciile politice“. „Ludovic Orban e un om cinstit, trăieşte modest într-un apartament de bloc şi nu fură! Pentru mine lucrurile astea au ajuns să conteze mai mult decât eventuale greşeli sau stângăcii politice. Într-o ţară în care banii mulţi, obţinuţi prin orice mijloace, stabilesc jalnice ierarhii în societate, asemenea oameni, tot mai puţini, au preţuirea mea. Fiecare cu criteriile şi sensibilităţile lui, nu? Şi să vă mai spun ceva: de tatăl meu, Crin Antonescu s-a descotorosit într-un mod deloc onorabil, asta după ce se folosise de imaginea lui. Nu-i port pică, admir la el alte lucruri. Tatăl meu nu avea nici el vocaţie de politician, e adevărat, dar era un reper de moralitate şi cinste, iar un partid cred că are nevoie şi de asemenea oameni. Chiar dacă ei nu au calităţile pe care trebuie să le aibă un om politic, abilităţi de tot felul şi «un simţ de orientare în spaţiu“ care să le înlesnească traiectul prin politică. Şi, cu toate astea, ştiu că tatăl meu, dacă mai trăia, îşi dădea votul acum aceluiaşi PNL. Pentru că aşa era el, loial. De aceea spun acum că voi vota PNL, e ca şi cum aş vota în locul tatălui meu. Aşa simt, o fi bine, n-o fi, aşa o să fac! Nu-mi rămâne decât să sper că PNL va onora de data asta votul tatălui meu, votul lui Cristian Ţopescu, un om care şi-a iubit cu disperare ţara, sportivii ei şi pe oamenii ei, un om cinstit“. În încheiere, Cristina Ţopescu îndeamnă românii să fie cetăţeni responsabili, să meargă la vot şi să respecte opţiunile politice ale fiecăruia. „Voi votaţi cu cine credeţi, cu cine simţiţi, votaţi cu orice partid care, alături de alte partide netoxice, va putea face din România un stat cu adevărat democratic şi corect. Eu votez acum PNL, dar sunt alături de toate celelalte partide care sper că vor prelua guvernarea, în cel mai rău caz după 2020. Ţin să spun că respect şi votul celorlalţi, chiar dacă nu-l împărtăşesc. Şi asta face parte din democraţie, şi asta am tot auzit de la tatăl meu, până când, eu, mai patimaşă din fire, am început să înţeleg. Mergeţi la vot, fraţilor, fiţi cetăţeni responsabili ai acestei ţări“, a fost mesajul jurnalistei.





