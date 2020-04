CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de Oase după ce au câştigat „Asia Express“: cum s-a încheiat o prietenie de 15 ani VIDEO

CRBL a vorbit despre fosta prietenie cu Oase, partenerul său de la „Asia Express - Drumul Elefantului“, alături de care a câştigat anul trecut premiul în valoare de 30.000 de euro.

El a vorbit despre cum au ajuns cei doi să lege o prietenie de mai bine de 15 ani, dar şi detalii despre „trădarea“ survenită după câştigarea show-ului de la Antena 1. CRBL a montat într-o manieră inedită interviul cu el însuşi, reuşind să pună în acelaşi filmuleţ un CRBL care pune întrebări şi un CRBL care răspunde, notează Click!

„În 2004 deschid şcoala de dans la Delfinului, Oase devine cursant, se înscrie, îl văd că este talentat la breakdance, facem o echipă de breakdance, Big Bounce, cu care mergem la foarte multe show-uri, concursuri, videoclipuri, chiar şi filme. L-am luat pe Oase şi l-am băgat în două filme. Oase era un dansator bun. Avea segmentul lui, era un dansator bun de breakdance. Acum, show-uri peste showuri, banii veneau, el devenea vedetă împreună cu trupa lui. Tot în acelaşi timp l-au angajat la mine, la firmă, să vină să monteze miliarde de poveşti ale trupei Simplu. Între timp a apărut şi povestea cu kendama, care a devenit un fenonem naţional şi chiar mondial“, a spus CRBL.

Vorbind despre participarea la „Asia Express“, cântăreţul a povestit:

„I-am spus că trebuie să mă duc cu Elena, soţia mea, şi el a zis: «Nu, domne, ia-mă pe mine, că o să fie mişto, nu vreau nici un ban, pe mine mă interesează să ne distrăm». M-am gândit de câteva ori, aşa, am zis: «Bine, hai că propun». Ce credeţi, am propus şi am plecat la Asia Express! Oase m-a susţinut, câteodată pe bune, câteodată minţind, în ceea ce fac, iar în plan profesional cred că m-a ajutat să câştig Asia Express. Pentru mine concursul a fost o experienţă unică de a-mi testa abilităţile, răbdarea, pentru a-mi da seama dacă m-am maturizat, faţă de fostul CRBL, care era mult mai recalcitrant, mult mai repezit. Asia Express a fost cel mai frumos lucru care se putea întâmpla pentru doi oameni, pentru doi prieteni, care să dea share prieteniei lor cu cei de acasă, iar oamenii să ne iubeacă, să empatizeze cu echipa noastră. Nu este cum credeţi voi, cum aţi văzut voi la televizor. Că de-aia sunt aici, să vă povestesc despre acest Oase“.

Cum au decurs negocierile cu Antena 1

El a continuat: „Am aşteptat să încasăm marele premiu, 30.000 de euro, pe care trebuia să îi împărţim, jumătate-jumătate, i-am încasat, eu i-am investit în muzică, el se pregătea să îşi deschidă bar. Noi ştiam cumva că va urma să fim coprezentatori la «Asia Express» sezonul 3, se vehicula deja la interiorul echipei acest subiect şi, bineinţeles că şi oamenii ne-au spus că şi-ar dori să ne vadă prezenţi în Asia Express 3. Apoi a venit o invitaţie să mergem la Nea Mărin (nr. emisiunea Poftiţi pe la noi), am vorbit iar cu echipa, banii sunt puţini, stai măi, CRBL, că nu avem bani. Băi, Oase, banii sunt puţini, dar ne-au zis că dacă mergem acolo vorbim şi de Asia Express. Mergem, filmăm, ne distrăm, financiar nu a fost un deal bun, dar ce credeţi, că la nea Marin, într-o pauză, am dat şi probă, amandoi. Noi, CRBL şi Oase, am filmat o probă pentru a fi coprezentatori la Asia Express 3. Dar nimeni nu ne spunea în faţă: «baăi, hai să vorbim, vrem să mergeţi».

Trece timpul, vine vara, vin iulie, august, la un moment dat primesc un telefon de la Kanal D. «Salutare, CRBL, vrem să vii să faci parte dintr-un juriu, la un show de dans, un concurs de dans televizat (n.r. Îmi place dansul)». Ok, stai să întreb la Antena 1, să întreb echipa Asia Express, să văd ce vor să facă cu mine. Îi sun, îi întreb, ei spun că nu ştiu, să vedem. Bine, între timp îi spuneam şi lui Oase tot ce se întâmpla. Mai trece ceva timp, Kanal D sună din nou, băi CRBL, te-ai mai gândit, iar sun la Asia Expess, aştia iar spun «stai să vedem», până într-o zi în care a sunat telefonul, iar Kanal D mi-a dat un ultimatum. De data asta, fac acelaşi lucru, îi sun pe cei de la Asia Express. Oameni buni, oferta este în acest moment pe masă. Trebuie să aleg. Nu am ales încă Kanal D, aveţi prioritate, spuneţi-mi ce vreţi să faceţi cu mine şi cu Oase.

Din momentul acesta, s-a schimbat tot. Până în acest moment, eu, am vorbit pentru echipa CRBL-Oase. Asia Express pune o sumă de bani foarte mică, special, mi-am dat seama după aia, îi spun lui Oase: «Băi, ăştia ne dau foarte puţini bani». El se enervează, domne, nu mergem, mai bine mergem la Tele7abc, mai bine nu mergem nicăieri decât să luăm asta, păi stăm plecaţi două luni de acasă pe foarte puţini bani. Nu mergem, nu mergem. În momentul acela dau răspunsul la Kanal D şi spun: da, putem să colaborăm.

„Trădarea prieteniei“

„Din momentul ăla, Oase a trădat prietenia noastră de 15 ani, începând să vorbească cu «Asia Express» despre contract, despre a pleca singur acolo şi au început discuţiile. Oase venea şi îmi spunea: Băi, mie mi-au dat mai mult, mi-au dat şi mai mult, el minţind, bineînţeles, că ştiu şi eu care sunt cifrele, dar el aşa credea, că dacă îmi dă sume mari, eu zic: da, băi, du-te! I-am spus: nu poţi să te duci la «Asia Express» fără mine, pentru că strici această echipă. Oamenii ne-au iubit şi ne iubesc ca echipă. De ce să te duci tu fără mine şi să strici tot ce am construit amândoi. Pentru nişte bani? Eu pusesem condiţie la Kanal D, că merg la show-ul lor doar dacă îi găsesc şi lui Oase un loc acolo.

Ce credeţi, plec cu Alessia (fiica lui) la Londra, era ziua ei, i-am zis că mergem la concertul Arianei Grande. Sună telefonul, Kanal D mă anunţă că a găsit un loc mic pentru Oase, îl sun, iar el îmi spune: «Băi, am semnat cu Asia Express». Eu am înnebunit în secunda 1, pentru că mi-a promis, pentru că mi-a jurat, pentru că am bătut palma că el nu se duce fără mine la Asia Express. În momentul ăla a apărut trădarea, iar eu din momentul ăla nu am mai vorbit cu el deloc“, a mărturisit cântăreţul.

Participarea la „Asia Express“, prin ochii lui CRBL