Alexandru Arşinel, pensionar de lux. A stârnit rumoare cu sumele încasate: „Mă necăjeşte că nici la vârsta asta nu sunt lăsat în pace“

Alexandru Arşinel şi-a făcut publice veniturile în ultima sa declaraţie de avere, completată la începutul lunii iunie 2020, şi în care sunt menţionate doar veniturile din pensii. Aşadar, actorul a încasat 33.720 lei (pensie de revoluţionar), 73.512 lei (pensie), 74.772 lei (indemnizaţie de merit de la Ministerul Culturii) şi 10.800 de lei (o indemnizaţie handicap gr. 2 pentru că o îngrijeşte pe soţia bolnavă). Totalul anual a fost de 107.232 lei, ceea ce înseamnă 8.936 lei pe lună, potrivit Click!

„ Consider că le merit “

După ce a stârnit rumoare cu pensia sa, Alexandru Arşinel a vorbit despre veniturile lui într-o emisiune de la Antena Stars: „Există o indemnizaţie de merit dată de Ministerul Culturii la profesori, actori, arhitecţi. Am obţinut locul întâi într-un top al celor mai buni artişti. Toate sumele sunt justificate oficial, consider că le merit. Am 82 de ani şi am obţinut o indemnizaţie de merit şi o pensie după 70 de ani de muncă. Dacă mă justific înseamnă că mă simt vinovat.“

Şi atunci când a fost grav bolnav şi a necesitat un transplant urgent de rinichi, actorul a fost acuzat că a avut prioritate la transplant datorită faimei de care se bucură. „A fost anormal pentru unii, tocmai pentru că mi s-a întâmplat mie. Nu am un leu obţinut în viaţa mea decât prin muncă. Am 70 de ani de muncă, am fost 20 de ani director“, a specificat el.

În plus, Alexandru Arşinel a declarat la Antena Stars că are şi certificat de handicap: „Soţia mea e paralizată, are certificat de handicap. Şi eu am certificat de handicap de când am făcut transplantul. Mă necăjeşte că nici la vârsta asta nu sunt lăsat în pace.“

Ce avere are Arşinel

Actorul deţine un apartament de 225 metri pătraţi în Bucureşti şi două case de vacanţă, la Sinaia şi Crevedia. De asemenea, actorul are patru terenuri, dar şi o treime din casa părintească de la Dolhasca. Alexandru Arşinel deţine şi active financiare. Mai exact, are în conturi 970.878 lei, 1.558 de dolari şi 33.319 euro, adică un total de aproximativ 240.000 de euro, potrivit Click!