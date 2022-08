Actorul Ashton Kutcher s-a luptat cu o boală care i-a afectat auzul şi vederea. Ce este vasculita, maladia care l-a afectat pe starul hollywoodian

„În urmă cu doi ani, am avut criză ciudată şi rară de vasculită”, a spus Kutcher într-un video lansat pentru „Access Hollywood” dintr-un viitor episod din „Running Wild with Bear Grylls: The Challenge” de la National Geographic.

„Mi-am pierdut vederea, auzul şi echilibrul, fiindu-mi foarte greu să merg. Mi-a luat mai mult de un an ca să mă pot reface totul”.

Actorul a declarat că se simte norocos că este în viaţă şi că oamenii un apreciează cu adevărat un lucru, până nu îl pierd: „Nu ştiam dacă voi mai putea vedea vreodată, dacă voi mai putea auzi sau merge din nou”.

Ce este vasculita şi care sunt simptomele

Vasculita este o boală inflamatoare care apare atunci când sistemul imunitar al organismului atacă venele, arterele şi capilarele. Inflamaţia rezultată îngustează aceste vase de sânge şi restricţionează fluxul de sânge sau chiar îl întrerupe complet. Astfel, pot fi provocate leziuni ale organelor sau pot apărea anevrisme (o umflătură în peretele unui vas de sânge), potrivit National Institutes of Health.

În cazul în care un anevrism izbucneşte, poate fi provocată o sângerare internă care duce la moarte.

În funcţie de tipul specific şi de severitatea afecţiunii şi de organele vizate, simptomele vasculitei pot fi uşoare, moderate sau grave. Simptomele comune includ pierderea poftei de mâncare, pierderea în greutate, oboseală, erupţii cutanate, dureri şi febră.

Vasculita poate apărea singură sau în asociere cu alte boli reumatismale, cum ar fi artrita reumatoidă, lupusul sau sclerodermia. A avea o infecţie cu hepatită B sau C poate fi, de asemenea, un declanşator, la fel ca şi bolile de sânge, cum ar fi leucemia şi limfomul.

Tratamentul are ca scop reducerea inflamaţiei. Pentru cazurile uşoare, anti-inflamatoarele pot fi de ajutor Pentru cazurile mai severe, medicii pot prescrie steroizi, anticorpi monoclonali şi imunomodulatoare sau medicamente imunosupresoare.