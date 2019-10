Actorul din „Amor Real“ şi suferinţa care l-a îmbătrânit. Mauricio Islas: „M-am gândit la sinucidere“

Mauricio Islas a fost implicat într-un scandal sexual în 2004. Atunci, cântăreţul José Luis Rodríguez, ''El Puma'', l-a acuzat că a abuzat de fiica sa Génesis Rodríguez, care avea 17 ani.

La ani distanţă de la acel episod, Islas recunoaşte că a fost la un pas să îşi ia viaţa. "Da, am ajuns să mă gândesc la asta. Vine un moment în care simţi că ai pierdut totul. A fost o perioadă dificilă, pentru că toată lumea mă judeca, iar eu am decis să nu vorbesc.Am trecut printr-un proces, iar rezultatul a fost cel pe care îl aşteptam, sunt afară, nu am fost închis şi nu mi-am pierdut slujba", a mărturisit Mauricio.

Iată cum arată acum Mauricio Islas