ABBA s-a reunit pentru turneul aniversar de 50 de ani. Cum arată acum Agnetha, Bjorn, Benny şi Anni-Frid

Ultima dată când au cântat împreună a fost în 1982. Azi, Agnetha Faltskog are 70 de ani, Bjorn Ulvaeus are 75, Benny Andresson a împlinit 73, iar Anni-Frid Lyngstad are 74 de ani. Dar fanii abia aşteaptă să îi revadă. Şi poate cea mai bună dovadă că muzica ABBA este încă atât de dorită şi ascultată în întreaga lume este succesul filmelor Mamma Mia!, cu Meryl Streep - dar şi al tuturor punerilor în scenă ale celebrului musical cu piesele formaţiei, de la Broadway până la Bucureşti. Semn că reunirea se putea întâmpla mai demult. Însă cei patru muzicieni au aşteptat să împlinească o cifră rotundă.

