Admitere în pandemie: viitorii medici dau examenul la Romexpo, cei de la Drept, la Medicină

Facultatea de Drept din Bucureşti organizează şi în acest an examen de admitere

Săptămână de foc pentru candidaţii care au optat să susţină admitere la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti sau la una dintre universităţile de Medicină din ţară. Acestea sunt singurele instituţii de învăţământ superior care au îndrăznit ca, în plină pandemie de COVID-19, să organizeze un concurs clasic, cu prezenţa fizică a candidaţilor în sălile de examene.





La Drept, teste la Limba română şi Economie

La Drept, în Bucureşti, examenul va avea loc mâine, 22 iulie, probele fiind susţinute la Limba română şi la Economie. 1.182 de candidaţi s-au înscris pe cele circa 288 de locuri la buget, 293 de locuri cu taxă şi 400 de locuri pentru învăţământul la distanţă. Pentru studenţii de etnie romă sunt alocate două locuri, pentru cei din mediul rural, 10 locuri, iar pentru românii de pretutindeni, 5 locuri. Candidaţii din afara UE au alocate două locuri. Taxa unui an de studiu este de 4.500 de lei. Pentru a fi admişi la orice formă de învăţământ, candidaţii trebui să obţină minimum nota 5.

Prof.dr. Răzvan Dincă, decanul Facultăţii de Drept de la Universitatea Bucureşti, explică motivele pentru care s-a luat decizia ca examenul clasic să fie menţinut şi anul acesta. „Facultatea de Drept din Bucureşti s-a adaptat foarte rapid la exigenţele activităţii didactice online, de îndată ce universitatea a decis să suspende activitatea faţă în faţă. Practic, am trecut întregul orar, inclusiv examenele, în sistem online. Tranziţia a durat între o zi şi trei zile. Nu avem o dificultate de ordin tehnologic sau organizaţional pentru a ne adapta la activitatea online. Nu din cauza unei asemenea dificultăţi a fost luată decizia cu privire la organizarea examenelor de admitere”, explică decanul.





„A le schimba modalitatea de testare mi s-a părut injust”

Acesta adaugă că toată sesiunea s-a desfăşurat online. „Cu această ocazie, noi am constatat că este dificil de asigurat caracterul personal al răspunsului online. De asemenea, am constatat că, este dificil de respectat aceeaşi structură de examen faţă în faţă, atunci când se trece prin instrumentul online”, mai spune universitarul. Adică, trecerea la tehnologia online pentru examen presupune şi o schimbare a metodologiei de examen, mai spune profesorul. „Spre exemplu, trebuie să fie mai multe întrebări decât ar fi fost faţă în faţă ca să nu existe posibilitatea de fraudă. Deci, schimbarea tehnologiei antrenează şi o schimbare a metodei de examinare. Or, pentru admiterea la facultatea noastră, sunt candidaţi care se pregătesc cu foarte mult timp înainte. A le schimba cu câteva săptămâni înainte modalitatea de testare acestor oameni care au petrecut luni şi ani să se pregătească mi s-a părut injust. Şi mi părut că contravine aşteptărilor lor legitime”, afirmă prof.dr. Răzvan Dincă.

În plus, adaugă profesorul, dificultatea de a obţine pe calea unei examinări online certitudinea că răspunsul este dat personal de candidat genera o imposibilitate de a se asigura caracterul onest şi obiectiv al examenului. „În al treilea rând, cea mai mare parte a celorlalte facultăţi au optat pentru examinarea online, care este un concurs de dosare. Nu presupune, de fapt, un test dat în timp real cu privire la cunoştinţe obiectiv evaluabile. Din punctul nostru de vedere, o astfel de modalitate de examinare ar fi fost o coborâte a standardului de calitate în selecţia candidaţilor. Aşadar, sunt două argumente majore, de principiu: onestitatea faţă de candidaţii care s-au pregătit pentru noi, respectarea aşteptărilor lor legitime şi calitatea selecţiei pe care o facem”, conchide decanul.





„Candidaţii cu febră vor fi plasaţi în săli speciale”

Cât priveşte riscurile organizării unui examen classic, acesta a fost evaluat şi s-au luat măsuri pentru reducerea lui la un minimum posibil, mai spune prof.dr. Răzvan Dincă. „Ştiu foarte bine că această decizie ne obligă la respectarea criteriilor de prevenţie epidemiologică. Din punct de vedere logistic, e mult mai dificil de organizat examenul faţă în faţă astăzi, decât este el de obicei, din cauza pandemiei. Suntem perfect conştienţi că există pericolul acesta generat de pandemie pe care noi trebuie să-l prevenim prin modul în care organizăm examenul”, afirmă decanul de la Drept.

Examenul va fi organizat în toate clădirile Universităţii Bucureşti care sunt disponibile, în principiu atât la Palatul Facultăţii de Drept, cât şi la Palatul central din Piaţa Universităţii, precum şi în clădirea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, dezvăluie decanul. „Am încheiat protocale de colaborare cu UMF, beneficiem de asistenţă de specialiate atât din partea UMF, cât şi din partea DSP Bucureşti cu privire la asigurarea triajului epidemiologic, avem ambulanţe, poliţie, asigurăm distanţarea fizică în toate spaţiile implicate, inclusiv în curte, termoscanare, respectarea tuturor normelor de dezinfecţie. Reducem în maxima măsură posibilă riscul contagiunii”, dă asigurări universitarul bucureştean.

Potrivit acestuia, dacă un candidat va fi depistat cu temperatură peste maxima admisă, el va fi plasat într-o sală specială. „Avem aproape 1.200 de candidaţi, pentru cifra de şcolarizare bugetată sunt cam 4 candidaţi pe loc”, precizează prof.dr. Răzvan Dincă.



UMF „Carol Davila” dă examen la Romexpo

Candidaţii care s-au pregătit pentru Medicină vor susţine şi ei un examen clasic. Probele pentru toate universităţile de Medicină din ţară sunt programate simultan pentru duminică, 26 iulie, la ora 9.00. La Bucureşti, numărul mare de candidaţi înscrişi a silit Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” să organizeze examenul în clădirile Centrului Expoziţional Romexpo, Pavilioanele B1, B2, C1 şi C2, într-un spaţiu de circa 10.000 de metri pătraţi care permite respectarea normelor epidemiologice şi condiţii potrivite pentru candidaţi.





La cele patru facultăţi ale UMF „Carol Davila”, respectiv Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală – FMAM –, s-au înscris 3.326 de candidaţi, dintre care 28 sunt absolvenţi cu media 10 la Bacalaureat şi 46 sunt olimpici, aceştia din urmă fiind declaraţi automat admişi.

Numărul total de locuri cu finanţare de la buget este de 1.160, la care se adaugă 292 de locuri cu taxă. La specializarea Medicină – şase ani de studiu –, de exemplu, sunt 660 de locuri la buget şi alte 150 cu taxă, iar la Medicină dentară, 180 de locuri la buget şi 100 la taxă. La Farmacie – cinci ani de studiu – sunt 150 de locuri la buget şi 20 de locuri la taxă. Un an de studiu la Medicină, Medicină dentară şi Farmacie costă 9.000 de lei, în timp ce la FMAM – 6.000 de lei.

Numărul candidaţilor înscrişi la specializarea Medicină pe 660 de locuri este de 2.246, în timp ce la Medicină dentară sunt 541 de candidaţi pe 180 de locuri, la Farmacie – 134 de candidaţi pe 150 de locuri, iar pentru FMAM – 405 candidaţi pe 170 de locuri.





Mobilier închiriat gratuit de la alte universităţi

„Asistăm anul acesta la o creştere semnificativă a numărului de candidaţi înscrişi, cu aproximativ 300 de concurenţi faţă de anul precedent, fapt ce demonstrează implicit un interes amplificat al absolvenţilor de liceu faţă de profesia de medic şi cred că, în următorii ani, acest trend va fi unul ascendent în condiţiile în care vor continua să se dezvolte politicile din domeniul sănătăţii prin care statutul de medic va fi foarte bine poziţionat în ierarhia socio-profesională şi superpozabil sistemelor sanitare occidentale” a declarat prof.dr. Viorel Jinga, rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti.

Potrivit acestuia, organizarea examenului a fost posibilă cu ajutorul Universităţilor Bucureşti, Politehnica, de Artă Teatrală „I.L.Caragiale”, de Arhitectură, de Construcţii, de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, a Academiei de Studii Economice, care au fost de acord să închirieze gratuit mobilierul necesar desfăşurării examenului.