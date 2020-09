Vânzarea celei mai mari părţi din IMGB, analizată de Consiliul Concurenţei. Cine e cumpărătorul

SIF Banat-Crişana SA desfăşoară, în principal, activităţi de investiţii financiare în vederea maximizării valorii propriilor acţiuni în conformitate cu reglementările în vigoare, gestionarea portofoliului de investiţii şi exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor în care se investeşte.

IMGB este membră a grupului sud-coreean Doosan şi are ca obiect de activitate principal „producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje”, obţinând şi venituri din închirieri de spaţii de birouri şi din vânzarea de certificate de dioxid de carbon (CO2).

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei. Autoritatea de concurenţă va evalua această concentrare economică în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Tranzacţia a fost intermediată de Crosspoint Real Estate şi casa de avocatură BirişGoran.

Potrivit consultanţilor de la Crosspoint Real Estate, care au intermediat tranzacţia, aceasta este cea mai mare suprafaţă de teren tranzacţionată, în ultimii zece ani, în România (exceptând terenurile agricole): 540.000 mp. Finalizarea tranzacţiei este condiţionată de obţinerea acordului Consiliului Concurenţei, în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

Crosspoint a intermediat în ultimii 10 ani tranzacţii cu terenuri în valoare de peste 250 milioane de euro. Printre acestea se numără: terenul platformei IMGB, terenurile proiectelor rezidenţiale One Floreasca Lake, One Herăstrău Plaza sau One Peninsula, terenul proiectului Belrom/Hellitube, terenurile de pe strada Parcului sau Expoziţiei.

Crosspoint Real Estate mai are în derulare încă patru tranzacţii în Capitală, în valoare de peste 55 de milioane euro şi sunt terenuri pentru dezvoltatori de retail sau rezidenţial.

Surse citate de profit.ro susţin că tranzacţia a fost evaluată la circa 40 milioane de euro.

Walter Tosto: Nu tot terenul va fi vândut

Contactat telefonic, Lucian Rusu, director general Walter Tosto, companie specializată în producţia de cazane sub presiune inclusiv pentru industria nucleară, a declarat pentru „Adevărul” că nu tot terenul va fi vândut pentru că aproximativ 30 - 35 de hectare sunt deţinute de alte companii.

„Noi (Walter Tosto, fostul FECNE - n. red.) rămânem pe platforma IMGB. Mai este şi compania General Turbo, dar şi alte companii care deţin împreună alte 30 - 35 de hectare”, a afirmat Lucian Rusu la 7 septembrie a.c.

Acesta a precizat că derulează împreună cu Ministerul Transporturilor un proiect de lărgire a şoselei de centură a Capitalei în scopul facilitării transporturilor agabaritice către Portul Constanţa.

Sindicaliştii IMGB acuzau interese imobiliare

La începutul lunii martie, sindicaliştii IMGB au protestat în faţa Guvernului faţă de închiderea platformei industriale, cerând oficialilor să intervină pentru a-i scăpa din ghearele intereselor imobiliare.

„De luni (9 martie – n. red,) vor începe procedurile de concediere colectivă. Cerem Guvernului să intervină şi să scape de la desfiinţare platforma IMGB. Avem un Memoriu pe care îl vom depune la Registratura Guvernului. Coreenii de la Doosan vor să vândă terenul, circa 50-60 ha, după ce vor fi vândut toate utilajele şi halele la fier vechi. Aşa vor scăpa şi de concurenţa din Europa şi vor câştiga mai mult „la bucată” decât dacă ar fi vândut în bloc”, a declarat pentru „Adevărul” Voicu Alexandru, preşedintele Sindicatului Independent Dreptatea, cel care a organizat protestul în faţa Guvernului.