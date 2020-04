Ultima modă în turism: „Paşaportul COVID-19“ şi concediile la cort

Uniunea Europeană se pregăteşte să introducă „paşaportul COVID-19“, document care le va permite oamenilor să meargă în vacanţe în siguranţă. Miniştrii europeni ai Turismului au discutat luni despre acest plan, într-o conferinţă video, ca o modalitate de a ajuta sectorul turistic din Europa să se redreseze în această vară. Regulile se vor aplica numai călătoriilor de pe continent, iar Marea Britanie ar fi exclusă. „Turismul a înregistrat un declin imens şi neaşteptat din cauza pandemiei de coronavirus“, a declarat ministrul croat al Turismului, Gari Cappelli, în condiţiile în care Croaţia deţine în prezent preşedinţia rotativă a UE. Potrivit acestuia, „avem nevoie de un plan comun, la nivel european, pentru a gestiona criza“. Acest plan ar trebui să includă un document „bazat pe un protocol valabil în toate ţările membre UE“, a adăugat oficialul croat.

Ideea unui paşaport este de a da undă verde turismului în ţările care ţin deja pandemia sub control. „Trebuie să permitem deschiderea frontierelor cât putem“, a declarat Cappelli. UE discută de asemenea despre înfiinţarea unor coridoare de călătorie aeriene, feroviare şi terestre. „Sper că vom putea ajunge la un acord şi asupra acestora. Acolo unde nu vom putea, vom merge spre acorduri bilaterale cu ţările interesate“, a mai spus Gari Cappelli, citat de DPA şi Agerpres.

Croaţia, ţară al cărei litoral la Marea Adriatică se întinde pe o lungime de peste 1.500 de kilometri şi cuprinde mii de insule, este puternic dependentă de veniturile din turism, la fel ca şi Grecia, Italia, Spania şi Portugalia.

Însă întreaga Uniune Europeană este interesată de modul cum evoluează lucrurile în turism, sector care este responsabil pentru 10% din Produsul Intern Brut şi asigură locuri de muncă pentru aproape 12% din totalul persoanelor angajate în UE, susţine ministrul croat al Turismului.

Comisarul european pentru piaţa internă, francezul Thierry Breton, a apreciat că sectorul turismului va avea nevoie de „fonduri fără precedent pentru a depăşi criza“ şi că este nevoie de un „nou Plan Marshall“ cu un buget european puternic, pentru a relansa Europa.

În România, touroperatorii speră ca de la 1 iulie sau, chiar mai optimist, de la 1 iunie, să avem turişti pe litoral. Despre turismul „incoming“, în care vin străinii să viziteze România, nu există încă discuţii, dar acesta nu era oricum dezvoltat nici înainte de pandemie. În ceea ce priveşte ajutorarea sectorului, ministrul român al Economiei, Virgil Popescu, a spus că hotelierii români ar putea beneficia de un pachet de sprijin din partea statului şi că şi-ar dori ca, după 15 mai, măcar terasele să se deschidă, o astfel de decizie urmând însă să fie luată numai după o discuţie cu ministrul Sănătăţii.

Vor fi încurajate foarte mult excursiile cu cortul, în rulote. Probabil că va deveni un nou trend cel puţin în următorii doi-trei ani. Valeriu Gheorghiţă medic infecţionist

Sfatul medicului pentru vacanţă

În condiţiile în care restricţiile legate de coronavirus din România se vor relaxa după 15 mai, iar românii nu vor să renunţe la perioada de concediu din acest an, Valeriu Gheorghiţă (foto jos), medic infecţionist la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Carol Davila“, vine cu o serie de sfaturi.

Să respectăm regulile de igienă, de distanţare socială şi să evităm aglomeraţia, sunt doar câteva dintre recomandările medicilor pentru o vacanţă în timpul pandemiei.

Vacanţă în ţară. Medicul recomandă să ne orientăm către vacanţele în ţară. „În condiţiile în care avem un context general favorabil, putem eventual să luăm în calcul şi o destinaţie de vacanţă, ideal în ţară“, spune el.

Să evităm aglomeraţia. Dacă oamenii ţin cu tot dinadinsul să plece în concediu, ar fi de preferat să o facă în zone cât mai puţin aglomerate, este de opinie medicul Valeriu Gheorghiţă. „În principiu, cred că oamenii, din instinct, se vor reprofila şi vor căuta acele zone, acele locaţii în care se simt mai în siguranţă. Trebuie să respectăm aceste principii generale, practic distanţarea socială, evitarea zonelor aglomerate“, a declarat Valeriu Gheorghiţă, potrivit Agerpres.

Să ne deplasăm cu maşina personală. De asemenea, medicul mai recomandă să evităm deplasarea cu mijloacele de transport şi să folosim, în schimb, maşina personală. „Vizavi de ce trebuie să facă turiştii în această perioadă – trebuie să se respecte aceleaşi măsuri care au fost transmise şi recomandate până la acest moment, începând de la cele de igienă personală, de purtarea măştii atunci când mergem în spaţii închise sau cu mijlocul de transport în comun. Cred că este recomandat din ce în ce mai mult să ne deplasăm cu maşina personală mai mult decât cu mijloacele de transport în comun, cu tren sau avion în această perioadă“, a mai spus medicul.

Vacanţele în străinătate, alese cu grijă. Medicul a menţionat că, în cazul în care cineva se gândeşte să îşi facă vacanţa în afara ţării, trebuie să aibă grijă la destinaţie. „Dacă ne gândim la plecarea în afara ţării, aici trebuie să avem grijă la destinaţie – adică ţara în care urmează să mergem. Nu toate ţările se confruntă cu acelaşi nivel al epidemiei, sunt ţări în care nivelul infecţiilor a crescut la o rată foarte mare“, a adăugat Gheorghiţă.

Fără vacanţe dacă dăm semn de boală. Medicul a precizat că nu trebuie să plece în concediu persoanele care prezintă semne de boală – simptomatologie respiratorie şi febră. „Este bine să nu plecăm în concediu dacă avem semne de boală, orice simptomatologie respiratorie şi febră. Este mai bine să stăm izolaţi acasă şi în niciun caz să ieşim în comunitate“, a arătat Gheorghiţă.

Excursiile cu cortul, noul trend

Excursiile cu cortul sau în rulote ar putea deveni, în următorii ani, un nou trend pentru că aşa ar putea fi evitate aglomeraţiile, spune Valeriu Gheorghiţă. „Vor fi încurajate foarte mult excursiile cu cortul, în rulote. Noi nu am avut această cultură până la acest moment, însă probabil că va deveni un nou trend cel puţin în următorii doi-trei ani“, a mai declarat medicul.

Ce locuri de cazare evităm. În opinia medicului, trebuie să se evite locurile de cazare în care este un număr mare de persoane, precum hotelurile cu programe all inclusive. „Este preferabil să accesăm acele locuri de cazare în care nu este un număr foarte mare de persoane. În niciun caz acele hoteluri care pun la dispoziţie programe de tip all inclusive, pentru că riscul de aglomerare va fi unul foarte mare. Cred că trebuie să mergem pe profil de tip casă, unde eventual să mergi cu familia, de închiriat un apartament şi mai puţin probabil zone hoteliere cu un număr foarte mare de turişti. Riscul nu poate fi redus la zero niciodată“, a arătat medicul.