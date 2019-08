Teodorovici neagă că ar fi tăiat 1 miliard de lei de la Educaţie: Salariile erau supraestimate. Am renunţat la programul cu rechizitele şi ghiozdanele

"Nu s-au tăiat bani nici la transporturi, nici la sănătate, nici la educaţie, cum vă spuneam, şi atunci ce a rămas acolo ca şi sume noii colegi sunt obligaţi să le ducă la bun sfârşit, să le cheltuie pe ceea ce s-a stabilit", a declarat Eugen Teodorovici.

El a explicat în cazul Ministerului Educaţiei de unde provine reducerea de fonduri care apare la rectificarea bugetară.

"Nu se taie nimic la educaţie. E 1,02 miliarde de lei, dacă nu mă înşel, suma şi vă spun de unde vine această sumă pentru ca măcar cei care au spus până acum să mai citească puţin înainte să mai facă astfel de comentarii. Sunt 400 de milioane de lei, dacă nu mă înşel, la partea de salarii, pentru că s-a făcut o supraestimare la început de an şi dacă o să discutaţi cu toţi cei din sindicate, că poate pe dânşii îi credeţi, o să vedeţi că sumele sunt suficiente până la finalul acestui an. Deci, nu până la a doua rectificare, ci până la final de an. Mai departe, este un proiect de 450 de milioane de lei, dacă nu mă înşel, legat de acel program sau măsură cu ghiozdanele, rechizitele.

Ştiţi că la Ministerul Educaţiei există un astfel de program pe care l-am decontat şi eu la Fonduri Europene, din acel Program FEAD (Fondul de Ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane - n. r.). şi acolo rămânem pe acelaşi mecanism, grupul ţintă există, adică al celor care au nevoie de un astfel de sprijin din partea statului, pentru că se plecase pe ideea ca toţi copiii din România să beneficieze de o astfel de măsură....Nu va fi afectat nimic. Aceasta este concluzia", a spus Eugen Teodorovici, citat de Agerpres.

De asemenea, Ministerul Finanţelor Publice a precizat că nu va fi afectat Programul Start-up Nation, iar acesta "merge mai departe aşa cum a fost el planificat, fără niciun fel de problemă".

