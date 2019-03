Siegfried Mureşan: Vom bloca înfiinţarea Fondului Suveran de către PSD. Orban: este o megaescrocherie

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureşan a anunţat pe pagina sa de Facebook că va uza de toate căile legale pentru a bloca înfiinţarea acestuia.

„Vom folosi toate mijloacele legale pentru a bloca înfiinţarea Fondului Suveran de către PSD”, a scris eurodeputatul.

Şi preşedintele PNL, Ludovic Orban, spune că proiectul de OUG privind Fondul Suveran este o megaescrocherie prin care Liviu Dragnea vrea să preia controlul politic asupra celor mai importante şi profitabile companii româneşti cu capital majoritar de stat pentru a hrăni clientela PSD-ALDE.

Acesta a anunţat că PNL va încerca să blocheze constituirea acestui fond, mai spune liderul liberalilor.

"Aşa zisul fond suveran este de fapt o megaescrocherie prin care se urmăresc mai multe obiective: punerea sub controlul politic al lui Dragnea a celor mai importante şi profitabile companii româneşti cu capital majoritar de stat; obţinerea de bani sub formă de împrumut, girand cu acţiunile companiilor; folosirea acestor bani pentru nişte investiţii decise politic; scoaterea de sub legislaţia europeană din domeniul achiziţiilor a tuturor contractelor care se vor încheia, pentru a hrăni clientela politico-economică a PSD- ALDE cu bani publici fără niciun control din partea instituţiilor statului; preluarea ostilă a acestor companii româneşti de către nişte clienţi obscuri ai actualei puteri, că urmare a imposibilităţii de restituire a împrumuturilor", spune Ludovic Orban, într-o postare pe Facebook.

Ministerul Finanţelor Publice a publicat vineri lista companiilor care vor face parte din FSDI, după ce va primi avizele de la Consiliul Concurenţei, Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social, şi, eventual, de la CSAT, având în vedere că printre companii sunt şi unele considerate de siguranţă naţională:

1. ENGIE ROMANIA S.A.

2. SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - "ELECTRICA" S.A.

3. DELGAZ GRID S.A.

4. E.ON ENERGIE ROMANIA SA

5. CHIMCOMPLEX SA

6. OMV PETROM SA

7. Telekom Romania Communications S.A.

8. CN "LOTERIA ROMANA" SA

9. IAR SA

10. OIL TERMINAL SA

11. COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA

12. SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE " ROMGAZ " SA

13. SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " HIDROELECTRICA" S.A.

14. COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCURESTI" SA

15. SOCIETATEA NATIONALA "NUCLEARELECTRICA" SA

16. COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"SA

17. CONPET SA

18. SN "AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA-" SA

19. SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA "T.B.R.C.M" S.A.

20. COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE S.A.

21. COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - (CNCIR) SA

22. CUPRU MIN SA ABRUD

23. SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA

24. ROMAERO

25. COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" - S.A.CONSTANTA

26. COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA

27. ANTIBIOTICE SA

28. COMPANIA NATIONALA UNIFARM S.A.

